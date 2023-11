Лавров ја обвини ЕУ за лицемерие и излезе од состанокот

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров се обрати на министерскиот совет на ОБСЕ и, како што се очекуваше, ги обвини останатите земји членки, а особено ЕУ и САД, за лицемерие и непочитување на принципите на кои почива Организацијата.

Обраќајќи се на, како што рече, бриселската бирократија, Лавров тврдеше дека Европа има проблем со фактографијата и со објективноста и дека заклучоците што ќе се усвојуваат од ОБСЕ овие два дена – се подготвени однапред, сакајќи да каже дека не се резултат на политичкиот дијалог. Тој притоа го обвини ОБСЕ дека молчи кога се загрозува слободата на медиумите во западните земји и се врши врз нив репресија, а ја напаѓа за тоа Русија и дека во Организацијата константно се одбиваат барањата на Москва да се разговара за неонацистичките движења низ Европа и во Украина.

Тој ја обвини Украина дека сака да избрише сѐ што е руско во земјата, дека не признава постоење на руско малцинство, дека го забранува законски рускиот јазик и дека води „одвратна кампања“ против руската црква во земјата. И сето тоа, нагласи Лавров, не е по последната руска интервенција, туку почнало во 2014 година, веднаш по договорот за мир склучен со гаранција на Германија, Франција и Полска.

Со порака дека „неонацистите се добредојдени во ЕУ“, тој заклучи дека нема место за оптимизам и дека ОБСЕ станал говорник на западните земји.

Првиот говорник по Лавров, данскиот шеф на дипломатијата Ларс Локе Расмусен оцени дека неговите пораки биле манипулативни, со саркастична оценка „толку од дијалогот“ – бидејќи рускиот министер според него веднаш по говорот што го одржа излегол од состанокот.

Тој му порача на рускиот министер дека нема да успеат напорите на Москва да ја подели Европа и нив да ги обвини за нејзините избори кои се транспарентни, мислејќи на воената агресија во Украина. Расмусен оцени дека ова што се случува во ОБСЕ не е само политика, туку е големо разочарување, бидејќи ОБСЕ бил создадена за да обезбеди мир и стабилност и за да ги држи отворени каналите за дијалог ,но сега се соочува со сериозни предизвици чиј извор е една земја – Русија, и дека токму таа ги загрозува принципите на Организацијата.

Од многуте божем барани средби со Лавров, беше објавено дека тој неочекувано се сретнал со шефот на ерменската дипломатија Арарат Мирзојан, во услови на тензични ерменско-руски односи. Ереван ја отфрли поканата на Москва да преговара со Азербејџан во руски формат. Претходно тој имаше средба и со унгарскиот шеф на дипломатијата Петер Сијарто кој пак во својот говор единствен се залагаше за поголема соработка и дијалог меѓу Исток и Запад.

Милијарди потрошени за да се убеди светот дека воената интервенција во Украина беше исправна и се уште многу делегации излегуваат за да не го слушаат обраќањето на Лавров, се појави коментар на твитер со видео од атмосферата за време на обраќањето на рускиот министер.

Billions spent on convincing the world that the genocide against Ukrainians was righteous, and people are still leaving the OSCE meeting when Mr. Lavrov opens his mouth.

