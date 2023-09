Кулеба го честеше Блинкен во Мекдоналдс во Киев: Да се ​​има овој ресторан во земјата е порака

Украинскиот министер за надворешни работи, Дмитро Кулеба, во средата, додека јадеа голем помфрит и пита со цреши, му се заблагодари на неговиот американски колега, Антони Блинкен, што помогнал повторно да се отвори американскиот ресторан за брза храна Мекдоналдс во Украина по руската инвазија.

Двајцата високи дипломати набрзина јадеа во Мекдоналдс во Киев пред заедничката прес-конференција, откако Блинкен се сретна со украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Блинкен е на дводневно патување во Украина, што е прва посета на висок американски функционер од почетокот на контраофанзивата на Киев на почетокот на јуни.

Зборувајќи со новинарите додека јаделе, Кулеба се сеќава дека му кажал на Блинкен по телефон по руската инвазија колку би било важно синџирот за брза храна да се врати во Украина.

„Секретарот рече дека ме слушнал и дека ќе види што може да се направи“, изјави Кулеба.

Неколку дена подоцна, неговиот тим добил телефонски повик од Амбасадата на САД во врска со барањето, рече тој.

„Мислам дека да се има Мекдоналдс во земјата е порака: порака за доверба… Вака започна враќањето на Мекдоналдс – во телефонски разговор. И затоа сме овде вечерва“, рече Кулеба.

Најголемиот ланец на хамбургери во светот ги затвори своите ресторани во Украина и Русија во март 2022 година, по инвазијата на Москва во таа земја.

Ukraine’s foreign affairs minister Kuleba went to McDonald’s with Secretary Blinken during his visit to Kyiv.

Kuleba: When I was a student, my best hangover food was from McDonald’s.

Blinken: I’m sure it was very rare. pic.twitter.com/t6C6bPBi7D

