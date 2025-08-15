Кралицата Камила одмара на суперјахта од 40 милиони долари со своите деца и внуци

Пред кралицата Камила да отпатува во Балморал за годишниот шкотски одмор на кралското семејство, таа одмараше на Медитеранот со своето семејство. Кралицата беше фотографирана покрај брегот на Грција на суперјахтата Зенобија, вредна околу 40 милиони долари. Зенобија е во сопственост на сириско-саудискиот бизнисмен и филантроп Вафик Саид.

„Семејството Паркер-Боулс ми се блиски пријатели повеќе од 40 години“, изјави Саид за Мирор. „Том Паркер-Боулс беше на училиште со мојот син, а Том и Лора ми се како деца. Оттогаш сме пријателски расположени и со бригадниот Паркер-Боулс [поранешниот сопруг на Камила, Ендру] и со кралицата.“

Тој додаде: „Природно е за мене да го нудам мојот брод на блиски пријатели кога не го користам. Затоа ми беше задоволство да му го понудам на семејството и ми е мило што дознав дека таа ужива во времето со своите деца и внуци.“

Според YachtCharterFleet, кој ги наведува сите суперјахти, Zenobia може да смести 12 гости во шест апартмани, со една ВИП кабина.

Саид и неговото семејство донирале милиони на Конзервативната партија на Обединетото Кралство во текот на децениите, а тој особено посредувал во договорот за оружје „Ал Јамама“ помеѓу Саудиска Арабија и Велика Британија во 1980-тите, каде што Велика Британија продала воена опрема на Саудиска Арабија. Во 2016 година, „Барклис“ ги отстранил неговите сметки, а Саид ја тужел банката. Тој ги бранел своите постапки додека разговарал за позајмување на неговата јахта на кралицата.

„За мојата мината работа, особено „Ал Јамама“: во 1983 година, тогашната премиерка, Маргарет Тачер, ме замоли да советувам за преговорите со саудиската влада. Останувам горд што бев дел од она што таа го нарече нејзиниот тим „кои се борат за Британија“, изјави тој за „Мирор“. „Договорот, најголемиот извозен договор досега во Велика Британија, генерираше околу 43 милијарди фунти за британските компании и поддржа над 30.000 работни места во одбраната во Велика Британија. За оние кои ја критикуваат мојата улога… дали би сакале да одбијам, а договорот да отиде на друго место? Никогаш не сум купил или продал ниту еден џебен нож, и секое тврдење во спротивно би било лажно и штетно.“ Договорот беше испитан на почетокот на 2000-тите.

Тој додаде: „Во 2016 година, Барклис погрешно ги затвори моите сметки, верувајќи дека сум жител на Сирија. Откако тужев, банката јавно се извини, потврди дека немало никакви прекршоци од мене или моето семејство и придонесе за моите судски трошоци за одбрана на моите интереси во овој случај.“

За статусот на неговата сопруга Розмари како гласач и донатор на Конзервативната партија, Саид забележа: „Не гледам како нејзините политички афилијации се релевантни за нашето пријателство со семејството Паркер-Боулс.“

Сепак, тоа предизвикува загриженост бидејќи кралот Чарлс III треба да остане политички непристрасен во својата улога како шеф на државата. „Велика Британија има уставна монархија, што значи дека иако Кралот е шеф на државата, тој останува политички непристрасен“, се забележува на веб-страницата на кралското семејство, додавајќи дека Кралот Чарлс „останува политички неутрален по сите прашања“.

Така, патувањето на Камила се соочи со критики во Велика Британија. „Членовите на кралското семејство навистина треба да го земат предвид јавното перцепирање на ваквите епизоди, без разлика дали се на одмор или на службена должност“, изјави министерот од Либералните демократи Норман Бејкер за Мирор. „Тие ја претставуваат земјата во секое време и, да бидеме искрени, не е како да им недостигаат пари. Ова не е добар изглед за Камила, особено кога односите меѓу кралското семејство и нивните соработници со право се доведуваат во прашање“.