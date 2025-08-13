Комунална хигиена-Скопје почна со замена на дотраените пластични контејнери

Во текот на вчерашниот ден, ЈП Комунална хигиена-Скопје започна со

замена на дотраените пластични контејнери со зафатнина од 3,2 кубни

метри. На локациите каде што досега се употребуваа стари и дотраени

садови, се поставуваат сосема нови садови наменети за одлагање на

комуналниот отпад.

Досега се заменети контејнерите на 20 локации во следните скопски

општини: Ѓорче Петров – на улиците Васил Чакаларов, Ѓорче Петров и

Никола Пушкаров; Карпош – на улицата Рузвелтова; Центар – на булеварите

Митрополит Теодосиј Гологанов и Партизански одреди и улиците Орце

Николов и Кочо Рацин; Чаир – на булеварите Филип Втори и Крсте Петков

Мисирков и улицата Џон Кенеди.

ЈП Комунална хигиена-Скопје соопшти дека и во претстојниот период ќе продолжи со

активностите за замена на старите пластични контејнери во сите скопски

општини.