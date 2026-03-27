Колку често всушност треба да го чистите фрижидерот: Ова се препораките на експертите за одржување

Редовното чистење на фрижидерот е поважно отколку што многу луѓе мислат, предупредуваат експертите за одржување на домаќинствата. Иако често се занемарува, внатрешноста на фрижидерот бара континуирана хигиена за да се спречи расипување на храната, непријатни мириси и развој на бактерии.

Извршниот директор на Picture Perfect Cleaning, Џаред Сарбит, и партнерката и водечка организаторка на Jane’s Addiction Organization, Венди Транц, објаснија за BuzzFeed колку често треба да го правите тоа и кои се најефикасните начини.

Според препораките на експертите, основното чистење на фрижидерот треба да се прави еднаш неделно. Овој процес започнува со отстранување на расипана или истечена храна, по што следува бришење на полиците и фиоките со топла вода и благ детергент.

Посебно внимание треба да се посвети на рачките, заптивките на вратите и другите често допирани делови, бидејќи тие се местата каде што нечистотијата се акумулира најбрзо.

Се препорачува темелно, или „длабинско“ чистење на секои неколку месеци. Ова вклучува целосно празнење на фрижидерот, отстранување на полиците и фиоките и нивно посебно перење.

Исто така, потребно е да се исчистат внатрешните ѕидови, како и помалку видливите делови како што се послужавникот за капки и калемите на задниот дел од апаратот, бидејќи акумулираната прашина може да влијае на неговата ефикасност.

Организацијата на храната игра клучна улога во одржувањето на чистотата. Експертите советуваат суровото месо да се чува на најниската полица за да се спречи истекување врз други производи, додека користењето транспарентни садови и етикетирани кутии го олеснува гледањето и го намалува отпадот од храна. Исто така е важно да не се преполнува фрижидерот за да може воздухот да циркулира слободно и рамномерно да ја лади храната.

Кога станува збор за средства за чистење, се препорачува да се користат благи, безбедни производи како што се детергент за миење садови, разреден бел оцет или нежни средства за чистење за сите намени. Треба да се избегнува употреба на груби хемикалии како што се белило и амонијак бидејќи нивните остатоци можат да ја контаминираат храната.