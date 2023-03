Кој е Жан Тод, свршеникот на Мишел Јео?

САД- Мишел Јео ( 60) ја заврши својата извонредна сезона на награди за нејзината изведба во „Everything Everywhere All at Once “ со победата на Оскарите, и прва Азијатка која освои Оскар за најдобра главна улога. Покрај неа беше една личност цела година: нејзиниот партнер, Жан Тод. Тод и Јео не се во брак, но се свршени од 2005.

Еве се што треба да знаете за Жан Тод:

Тод е роден во Пјерфор, во јужно-централна Франција, во февруари 1946 година. Неговиот татко бил лекар, а тој израснал надвор од Париз. Студирал на Факултетот за економија и бизнис Ecole des Cadres во Париз.

Кариерата ја започна како совозач на рели. Почнал да вози во 1966 година, и победил на многу трки, вклучувајќи го и автомобилското рели Тур де Франс, Светскиот рели шампионат и Релито во Португалија.

До 80-тите, тој повеќе се префрли во улога на тимски менаџмент. Од 1982 до 1993 година беше директор на Peugoet Talbot Sport, а од 1994 до 2007 година беше генерален директор на Скудерија Ферари. Од 2004 до 2009 година беше и извршен директор на Ферари.

Тој беше претседател на Меѓународната федерација за автомобили, која го надгледува Светскиот шампионат во Формула 1, од 2009 до 2021 година.

Тод и Јео се запознале на настан во Шангај на 1 јуни 2004 година, каде Јео правела публицитет за Ферари. Тие се свршија во 2005 година.

Тие често патуваат, рече Тод во 2019 година дека поминуваат „околу 185 дена на пат, околу 70 во Франција и 100 во Женева“. Тод и Јео имаат домови во Париз, во село во Франција, во Куала Лумпур, Ипох и во Хонг Конг.

Како што напиша Ејми Николсон во „The Year of Michelle Yeoh“ во изданието на Town & Country во септември 2022 година. „Во последно време Јео почна да се чувствува премногу далеку од дома. Не од нејзините куќи во Париз, Женева и Ипох, Малезија, каде што е родена, туку вели таа, каде и да се луѓето што ги сакам. Каде и да е Жан. “”

Подоцна во насловната приказна на T&C од септември 2022 година за Јео, Николсон пишува: „Јео не вози („Јас сум безнадежна. Ја зедов сопствената дозвола и ја ставив во сефот“), но таа ја обожава смислата за хумор на Тод и сините очи. Гласините велат дека размислуваат да се венчаат оваа година“.

„Толку долго време се заканувавме дека ќе се венчаме. Понекогаш велиме: „Чекај, нели веќе го направивме тоа?““, рече Да во 2021 година. До моментот на пишување, Јео и Тод не се во брак.

Тој има еден син Николас Тод. Николас е менаџер на главните тркачки возачи.