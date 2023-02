Кои се водителите на Евросонг 2023 во Ливерпул?

Англија- Ѕвездата на „Тед Ласо“, Хана Вадингем, ќе биде ко-водител на годинешниот Евросонг во Ливерпул, заедно со Алиша Диксон и украинската пејачка Џулија Санина.

Водителското трио ќе ги води двете полуфиналиња на 9 и 11 мај, а Греам Нортон ќе им се придружи за големото финале во сабота, 13 мај.

Повеќе од 160 милиони се очекува да го следат натпреварот на глобално ниво.

Обединетото Кралство е домаќин во име на победникот од 2022 година, Украина, која не може да го организира настанот поради тековната руска инвазија.

Добитничката на Еми, актерката Вадингам рече дека е „голема привилегија“ да се биде вклучен.

„Тоа е еден од најголемите музички фестивали во светот“, додаде актерката од „Игра на тронови“ и „Сексуално образование“.

„Но, оваа година, можеби повеќе од кога било, е голема чест да се биде рамо до рамо со Украина, земја која се носи со таква сила и единство.

Судијата и пејачка на „Britain’s Got Talent“, Алиша Диксон изјави: „Евровизијата ја испорачува таа возбуда, креативност и талент, но на огромни, глобални размери“.

Таа им се придружува на Вадингам, остварена актерка од Вест Енд и Бродвеј, и Јулија Санина, фронтменката на украинскиот алтернативен бенд The HARDKISS, која ќе се појави на вечерашното шоу The One Show.

„Многу сум возбудена што ќе ја покажам украинската култура и креативност и ќе помогнам да се направи шоу за да се направи горда мојата земја“, рече Санина. Едвај чекам да стигнам во Ливерпул и да се сретнам со фановите и остатокот од евровизиското семејство“.

Долгогодишниот евровизиски коментатор Греам Нортон ќе им се придружи на трите водителски на големото финале, опишувајќи го како „најголемото шоу на земјата“.

„Секоја година кога сум вклучен е огромна чест“, рече тој. „Оваа година е уште поспецијална и јас лично чувствувам голема одговорност да ги направам горди нашите украински колеги.

Тој, исто така, ќе коментира на финалето со актерката и комичар Мел Гидројк, која претходно беше вклучена во известувањето за полуфиналето на Би-Би-Си.

Би-Би-Си, кој се согласи да се вклучи во местото на украинскиот радиодифузер UA:PBC, исто така потврди дека презентерите на Би-Би-Си Радио 2, Скот Милс и Рајлан ќе бидат коментатори на полуфиналето за Би-Би-Си.

Украинскиот радиодифузер Тимур Мирошниченко, кој беше домаќин на Евровизија во Украина во 2017 година, исто така ќе биде вклучен во емисиите во живо, како и ќе биде домаќин на церемонијата на отворање, која ќе се пренесува онлајн со презентерот на Утрински во живо на BBC One, Сем Квек.

Како и сите големи меѓународни настани, има значителен трошок за Евровизија и сметката се дели.

Локалната власт во Ливерпул се обврза на 4 милиони фунти за атракции околу музичкиот настан. Ќе оди кон иницијативи како фан село со големи екрани и бини за музика во живо, како и други настани низ градот.

Владата на Обединетото Кралство, исто така, вели дека ќе придонесе финансиски – иако не кажа колку – тврдејќи дека многу пари ќе се вратат со одржување на настанот.

Официјалните лица во Торино потрошија околу 10 милиони фунти за домаќин на Евровизија во 2022 година, но тие ја вратија таа бројка „седум пати“, главно од угостителската индустрија.

Најголемиот дел од трошоците ќе падне на Би-Би-Си како домаќин на радиодифузер. Се проценува дека Евровизија ќе ја чини корпорацијата помеѓу 8 и 17 милиони фунти – значителен скок од она што вообичаено го троши за учество.

Дополнителни информации за билетите за Евровизија, при што фановите ќе можат да ги купат за девет претстави (вклучувајќи ги и пробите) се очекуваат во наредните недели.

На сите 37 радиодифузери-учеснички им останува околу еден месец да ги потврдат песната и изведувачот што ќе ги испратат на Евросонг. (Би-би-си)