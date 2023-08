Кои се членовите на семејството на Пригожин: Сопругата поседува фабрика за чоколади, синот доби Црн крст…

Членовите на семејството на починатиот Евгениј Пригожин, од кои многумина се под санкции од Западот од 2022 година, имаа различни нивоа на вмешаност во деловната империја на Пригожин.

Иако точното богатство на Пригожин е непознато, Путин рече дека групата Вагнер добила околу 1 милијарда долари од руската држава во периодот од мај 2022 до мај 2023 година.

Инсајдер ги наведе сите членови на семејството на Пригожин и подетално го опиша нивниот статус, пренесе Дневник.хр.

Мајката на Пригожин, Виолета Пригожин, за првпат беше додадена на листата на санкции на ЕУ во 2022 година, која во март доби жалба против нив. Санкциите против неа потоа беа укинати.

Судот на ЕУ во соопштението за печатот издадено во март соопшти дека врските меѓу Виолета и нејзиниот син се засноваат „само на нивната семејна поврзаност и затоа не се доволни за да го оправдаат нејзиното вклучување на спорните списоци“.

83-годишната Виолета Пригожин отвори уметничка галерија во Санкт Петербург во 2018 година под името „Боите на животот“. Таа во декември минатата година го промовираше уметничкото шоу „Штеди, не уништувај“ за важноста од зачувување на спомениците на културата.

Љубов Пригожина, сопругата на Пригожин, е фармацевт и стана бизнисмен и сопственик на „Агат“ ДОО, подружница на „Конкорд менаџмент и консалтинг“ ДОО, компанија основана од Евгениј Пригожин, според швајцарските и француските списоци со санкции. Министерството за финансии на САД и ЕУ го додадоа на листата на санкции во 2022 година.

