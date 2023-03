Коцерт на „40 Fingers“ на 7 април во Македонска Филхармонија

Во Македонската Филхармонија на 7 април ќе се одржи концерт на италијанскиот квартет на акустични гитари „40 Fingers“, во кој членуваат италијанските гитаристи Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Andrea Vittori i Marco Steffi.

Станува збор за четворица музичари, со сосема различни музички приказни кои преку т.н. техника „fingerpicking“ на акустични гитари, истражуваат нови звучни универзуми, изведувајќи широк репертоар на оригинални дела до познати музички теми аранжирани за четири гитари.

На овој начин тие ни овозможуваат врвна музичка изведба, реинтерпретација на одличните класици на модерната музика, од Piazzollа до Beatles, од Dire Straits, Queen до Eric Clapton, изразувајки се во различни музички правци од џез до латиноамериканската музика.

Најпопуларните песни од нивните настапи се Toto – Africa, The Eagles – Hotel California, Game of Thrones Medley / The Gael (Last of Mohicans Theme song), Eric Clapton – Tears in Heaven, Queen – Bohemian Rhapsody, John Williams – Star Wars Medley,Dire Straits – Sultans of swing , The Beatles – Hey Jude.

Влезниците се во продажба од денеска на „mktickets.mk“, „karti.com.mk“ и билетарата на Филхармонија.