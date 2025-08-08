Ќерката на поранешниот грчки премиер Самарас почина на 34 години

Лена Самарас, 34-годишната ќерка на поранешниот грчки премиер Андонис Самарас, почина доцна во четвртокот по срцев удар.

Таа почина во болницата „Евангелисмос“ во Атина. Лена Самарас дипломирала на колеџот во Атина во 2008 година, а подоцна студирала градежништво на Универзитетот Сити во Лондон. Таа беше единствена ќерка на Самарас кој има и син.

Премиерот Киријакос Мицотакис изрази сочувство во соопштение, нарекувајќи ја смртта „ненадејна и длабоко неправедна загуба што нè шокира сите“.

„Секој збор изгледа мал и немоќен пред таквата тага“, рече Мицотакис. „Со Марева, нашите мисли се со Андонис и Џорџија“, додаде тој, осврнувајќи се на неговата сопруга Марева Грабовски-Мицотакис. „Нивната болка е и наша болка. Храброст…“

Никос Андрулакис, лидер на опозициската партија ПАСОК, исто така, оддаде почит во објава на социјалните мрежи, нарекувајќи ја веста „шокантна“.