Ќерката на поранешниот грчки премиер Самарас почина на 34 години

08/08/2025 11:33

Лена Самарас, 34-годишната ќерка на поранешниот грчки премиер Андонис Самарас, почина доцна во четвртокот по срцев удар.

Таа почина во болницата „Евангелисмос“ во Атина. Лена Самарас дипломирала на колеџот во Атина во 2008 година, а подоцна студирала градежништво на Универзитетот Сити во Лондон. Таа беше единствена ќерка на Самарас кој има и син.

Премиерот Киријакос Мицотакис изрази сочувство во соопштение, нарекувајќи ја смртта „ненадејна и длабоко неправедна загуба што нè шокира сите“.

„Секој збор изгледа мал и немоќен пред таквата тага“, рече Мицотакис. „Со Марева, нашите мисли се со Андонис и Џорџија“, додаде тој, осврнувајќи се на неговата сопруга Марева Грабовски-Мицотакис. „Нивната болка е и наша болка. Храброст…“

Никос Андрулакис, лидер на опозициската партија ПАСОК, исто така, оддаде почит во објава на социјалните мрежи, нарекувајќи ја веста „шокантна“.

Поврзани содржини

Околу 40,5 милиони патници летаат до други дестинации преку Истанбул – еве како да уживате помеѓу два лета
ОН: Србија се движи кон самоволна власт
Во експлозија во куќа во Грција, повредени српски туристи. Сопственичката на куќата е приведена
Србија секоја година губи град колку Кикинда, за десет години населението е намалено за 660.000 луѓе
Јавниот долг на Албанија 54,02 отсто од БДП, најниско ниво во последните десет години
Општина Солун воведува блокатори на тркала за непрописно паркираните возила
Земјотрес со јачина од 4,7 степени во близина на грчкиот град Каламата на Пелопонез
Во Грција регистрирани вкупно 26 случаи на вирусот Западен Нил

Најчитани