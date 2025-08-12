Ќерката на Бајден се разведува од естетскиот хирург по 13 години брак

ЕШЛИ Бајден, ќерка на поранешниот американски претседател Џо Бајден и поранешната прва дама Џил Бајден, наводно поднела барање за развод од својот сопруг, д-р Хауард Крајн, по 13 години брак, објави списанието „Пипл“.

Во понеделник, 11 август, 44-годишната Ешли, која се омажи за 58-годишниот Крајн на 2 јуни 2012 година, поднесе документи во Општинскиот суд во Филаделфија, објави „Филаделфија Инквајрер“. Истиот ден, Ешли објави фотографија од себе како шета во парк, покажувајќи палец нагоре, на своите „Инстаграм стори“, додека во позадина се слушаше песната „Слобода“ од Бијонсе.

Ќерката на Бајден, исто така, објави цитат на Инстаграм: „Нов живот, нови почетоци значат нови граници. Нови начини на постоење кои нема да изгледаат или звучат како порано“.

Се венчаа во 2012 година

Ешли и Креин се венчаа во Гринвил во 2012 година. Младенците и околу 200 членови на семејството и блиски пријатели потоа се упатија кон домот на семејството Бајден покрај езерото во блискиот Вилмингтон на прием и вечера.

Сега поранешниот претседател ја прошета невестата по олтарот. „Постојано ѝ велев на Ешли дека мора да вежбаме одење горе-долу по олтарот за да можам да се справам со тоа“, претходно изјави тој за списанието „Пипл“.

Ешли и Креин почнаа да се забавуваат во 2010 година, откако се запознаа преку нејзиниот полубрат Бо Бајден. Тие се верија во октомври 2011 година. Креин ѝ предложи брак за време на зајдисонце во Калифорнија. Бајден претходно откри дека Креин побарал негова дозвола да ја предложи.