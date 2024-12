Кина го гради најголемиот аеродром во светот сместен на вештачки остров.

Dalian Jinzhou Bay International моментално се гради долж североисточниот брег на земјата, јавува CNN.

Според соопштението на аеродромот, проектот ќе опфати остров со површина од 20 квадратни километри, со четири писти и патнички терминал со површина од 900.000 квадратни метри.

Аеродромските оператори планираат да организираат 540.000 летови годишно, со над 80 милиони патници, а отворањето на првата фаза се очекува во 2035 година.

„Најголемиот офшор аеродром во земјата полека се издигнува над нивото на морето, како изгрејсонцето на исток“, се вели во објава на кинеската социјална мрежа WeChat.

По завршувањето, тој ќе стане најголемиот аеродром со вештачки остров во светот. Ова ќе ги надмине меѓународните аеродроми во Хонгконг (HKG) и јапонскиот Кансаи (KIX).

Кина е на пат да ги престигне САД во воздушниот сообраќај

„Изградбата се соочи со големи предизвици. Проектот има сложени геолошки услови, високо ниво на тежина на дупчење и високи барања за квалитет, со густ распоред за изградба“, изјави Ли Сијанг, главен инженер на Dalian Airport Construction and Development Co., Ltd. Далијан, град со 7,5 милиони жители, долго време е важен сообраќаен центар поради неговата близина со Јапонија и Јужна Кореја.

Меѓународниот аеродром Далијан Жоушуизи, кој работи речиси еден век, веќе го достигна својот максимален капацитет и во последните години неколку пати беше прошируван. Градот со изборот на локацијата и студијата за изградба на новиот аеродром почна уште во 2003 година, но изградбата започна со полн ек пред само неколку години.

Новите аеродроми се клучен дел од растот на кинеската авијација. Кина е на пат да ги престигне САД и да стане најголемиот пазар за воздушен сообраќај во светот. Вториот аеродром во Пекинг Daxing (PKX) беше отворен за големо внимание на јавноста на 1 октомври 2019 година, на 70-годишнината од основањето на Народна Република Кина. Во тоа време, кинеските власти изјавија дека на земјата ќе и бидат потребни 450 аеродроми до 2035 година за да ја задоволи побарувачката.