Новите лаптопи што се продаваат во ЕУ мора да имаат USB-C конектор

30/04/2026 12:45

Директивата на Европската Унија за универзални полначи стапи на сила во декември 2024 година и бара повеќето нови преносни електронски уреди да бидат испорачани со стандардизиран USB-C конектор. Потоа Европската комисија го продолжи преодниот период за производителите на лаптопи за дополнителни 16 месеци, а грејс периодот официјално истече на 28 април.

Ова значи дека сите нови лаптопи што се продаваат во Европската Унија сега се законски обврзани да имаат барем еден USB-C порт за полнење. Поточно, директивата налага сите лаптопи со моќност од 100 W или помалку да се префрлат на USB-C полнење. Постои мал исклучок за уредите што го надминуваат тој праг, како што се лаптопите за игри, кои можат да продолжат да се испорачуваат со цилиндрични приклучоци, покрај сега задолжителниот USB-C порт.

Дополнително, производителите на лаптопи се должни да понудат и опција за „поделено“ пакување за своите уреди, што во суштина значи продажба на лаптопот без полнач. Оваа мерка има за цел да го намали електронскиот отпад и да ја поттикне повторната употреба на постојните полначи.

Директивата се однесува на сите нови лаптопи што се продаваат во сите 27 земји-членки на ЕУ, но не и на уреди што се моментално на продажба или на користени модели. ЕУ проценува дека преминувањето на USB-C за сите преносни електронски уреди ќе им заштеди на клиентите до 250 милиони евра годишно и ќе намали до 11.000 тони електронски отпад годишно.

