Кенди Далфер на 8 април во Филхармонија – време е за врвен фанк и смут џез

„Авалон продукција“ најавува фуриозен спектакл со маестралната џез – фанк саксофонистка Candy Dulfer на 8 април во Скопје.

Candy Dulfer е соло артистка, инструменталистка и текстопистка која има работено со некои од најголемите имиња во музиката, како Van Morisson, Lionel Richie, Beyoncé, Pink Floyd, Aretha Franklin, Dave Stewart (Eurythmics)… а, Prince ја сметал за негов прв избор кога била во прашање изведбата на саксофон; “When I want sax, I call Candy” вели тој во видеото за Partyman.

Нејзиниот последен, 13ти студиски албум, издаден во 2022 и насловен “We Never Stop” претставува храбра мешавина на еуфорични џез сола и поп – фанк или, цитирајќи ја самата Dulfer, “а funky as hell anthem of resilience”.