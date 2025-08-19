Кардиолозите предупредуваат: Оваа утринска навика го зголемува ризикот од згрутчување на крвта, а само една чаша вода помага

Експертите предупредуваат дека иако тромбозата може да се јави кај секого, одредени фактори на ризик, како и секојдневните навики, можат дополнително да ја зголемат веројатноста за нејзина појава.

Кардиолозите го привлекуваат вниманието на една посебна утринска рутина што може да ни наштети. Факторите на ризик за згрутчување на крвта вклучуваат напредна возраст, срцеви или белодробни заболувања, продолжено седење и прекумерна тежина или дебелина. Сепак, тоа не е сè. Некои популарни пијалоци, исто така, можат да го зголемат ризикот, особено ако посегнеме по нив рано наутро.

Кафето е еден од најчесто избираните пијалоци наутро. За жал, неговото диуретично дејство може да го зголеми губењето на течности, особено кај луѓе кои веќе се дехидрирани по ноќно излегување. Како што објаснува д-р Кетрин Вајнберг, директорка на одделот за вродени срцеви мани кај возрасни, многу луѓе го започнуваат денот во состојба на дехидрација, што негативно влијае на циркулацијата и ја зголемува вискозноста на крвта.

Д-р Ан Б. Кертис, кардиолог на Универзитетот во Бафало, истакнува дека дехидрацијата предизвикува згрутчување на крвта, што го зголемува ризикот од згрутчување на крвта. Затоа кардиолозите препорачуваат пиење чаша вода пред утринската шолја кафе. Дури и мала количина, околу 250 мл, може значително да ја подобри хидратацијата на телото и да го намали ризикот од тромбоза.

Зошто е дехидратацијата опасна?

Дехидратацијата предизвикува намалување на волуменот на крвта, што може да предизвика нејзино згуснување. Д-р Алфонсо Х. Валер нагласува дека добро хидрираниот организам има поголем волумен на крв, што го олеснува нејзиниот слободен проток. Во случај на дехидратација, крвта станува погуста, што го зголемува ризикот од згрутчување на крвта.

Според д-р Ченг-Хан Чен, кардиолог, луѓето со претходно постоечки фактори на ризик за тромбоза, како што се дебелина или срцеви заболувања, треба да обрнат посебно внимание на соодветната хидратација.

Како да се намали ризикот од згрутчување на крвта?

Освен пиењето вода пред утринското кафе, постојат неколку други начини што можат да помогнат во намалувањето на ризикот од згрутчување на крвта. Еве што советуваат експертите:

– Останете хидрирани во текот на целиот ден – редовното пиење вода е еден од најлесните начини за подобрување на циркулацијата.

– Избегнувајте седење подолг временски период – обидете се да станете и да се истегнете барем еднаш на час, особено за време на долги патувања.

– Контролирајте ја телесната тежина – намалувањето на вишокот тежина може значително да го намали ризикот од тромбоза.

Лекувајте хронични болести – ефикасното справување со состојби како што се дијабетес или хипертензија е исто така клучно.

Експертите нагласуваат дека, иако пиењето вода само по себе не може директно да спречи згрутчување на крвта, тоа е важен елемент во одржувањето на здравјето на кардиоваскуларниот систем.