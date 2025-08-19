Кападокија се приклучува на водичот „Мишелин“ во Турција

Импресивна бројка од 4,37 милиони туристи ги посетиле музеите и археолошките локалитети во Кападокија во Турција во текот на минатата година. Да се возат со балони на топол воздух, пак, популарна атракција на изгрејсонце, лани посакале рекордни 933.000 посетители. Овој регион, покрај тоа што е познат по своите самовилски оџаци, пештерските хотели и подземните градови, од неодамна доби уште едно признание – храната која таму се подготвува се најде во водичот „MICHELIN“.

Кулинарското наследство е карактеристика поради која Кападокија е привлечна за туристите од целиот свет, особено за оние од Европа, Северна Америка и Далечниот Исток, а со новото признание од „MICHELIN“, регионот очекува нов бран гастрономски патници.

Првиот избор на ресторани за Кападокија ќе биде објавен заедно со изборот на ресторани на Водичот MICHELIN за Истанбул, Измир и Мугла за време на единствена церемонија организирана во Истанбул, во хотелот Four Seasons Bosphorus, на 4 декември 2025 година.

Оние што не пробале тести ќебап, не треба да го прескокнат ова искуство. Во ресторан, келнерот носи жежок глинен сад, го крши, истурајќи вкусно јадење кое се готвело со часови. Во регионот се служат и други специјалитети со месо, зготвено бавно во тандурските печки. Пожелно е да се пробаат и познатите кајсериски манти, односно кнедли, кои таму се подготвуваат толку мали, што на една лажица можат да се соберат 40 парчиња, прелиени со јогурт и растопен путер. Оние кои преферираат супа, можат да пробаат Ургуп тарана, направена со јогурт, кршена пченица и наут. Има уште неколку предлози за локални јадења, на пример кајиси јаниси – мешавина од суви кајсии и месо варено на шпорет на дрва, зердели пилав – миризливо јадење од ориз со меласа од грозје, бадеми и суво грозје, дуња полнета со мелено месо, ореви и зачини, како и агпакла – чорба од бел грав и месо зготвена во глинен сад.

За љубителите на десерти, пак, се препорачуваат смокви зготвени во путер, десерт од тиква, турски локум со грозје, куру кајмак со органски мед, како и алва од брашно со путер. Не треба да се заборави и дамат баклавата, но и да не се претерува во нејзината консумација.

За вкусот на локалните вина што се служат во тој регион, доволно е да се каже дека Кападокија има долгогодишна историја на производство на вино, што датира од времето на првите христијански монаси, за што сведочат и подземните градови и ранохристијанските цркви. Сонцето и плодната вулканска почва создаваат идеални услови за одгледување грозје од повеќе сорти, а препорака е да се вкуси и емир – најпознатото свежо и минерално бело вино на регионот.

Ова проширување во еден иконски, широко посетен регион го зајакнува статусот на Турција како водечка и динамична кулинарска дестинација. Водичот MICHELIN за Истанбул првпат беше објавен во 2022 година и оттогаш го претстави гастрономскиот потенцијал и разновидноста на најголемиот град во Турција, препорачувајќи извонредни ресторани на различни нивоа. Водичот MICHELIN потоа се прошири пред две години на крајбрежните градови Измир и Мугла, а денес прави чекор понатаму за да го вклучи и осамениот, но многу фален регион Кападокија.

За овој претстоен избор на Кападокија, анонимните инспектори на Водичот MICHELIN ќе ги користат истите критериуми што ги користат низ целиот свет: квалитетот на состојките; совладувањето на техниките за готвење; хармонијата на вкусовите; личноста на готвачот преку кујната; и конзистентноста, како со текот на времето, така и низ целото мени.