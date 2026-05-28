Каква Силиконска долина? Доаѓа „Силиконската Валхала“: „Ова е она што на Европа ѝ недостасуваше долго време“

Со години се веруваше дека европските стартапи порано или подоцна ќе мора да се преселат во Силиконската долина за да успеат. Но, делови од технолошката индустрија сега веруваат дека рамнотежата на моќта почнува да се менува. Од Стокхолм и Париз до Лондон и Берлин, нова генерација европски компании за вештачка интелигенција сè повеќе отворено се натпреваруваат со своите американски ривали, а во некои сегменти дури и почнуваат да ги достигнуваат.

Шведските стартапи како Lovable и Legora, британскиот Wayve или новата париска лабораторија за вештачка интелигенција AMI Labs, зад која стои познатиот истражувач Јан ЛеКун, станаа симболи на новите технолошки амбиции на Европа. Основачите и инвеститорите тврдат дека за прв пат по долго време, Европа повеќе не е само извор на таленти за американските технолошки гиганти, туку почнува да гради свои сериозни компании за вештачка интелигенција.

„Имаше вистинска промена во европскиот технолошки екосистем“, изјави Џорџ Робсон од инвестицискиот фонд „Секвоја“ за „Бизнис инсајдер“.

Вештачката интелигенција ги менува правилата на играта

Една од главните причини за оваа промена е вештачката интелигенција, бидејќи значително го забрза развојот на стартапите и ги намали трошоците за раст.

Со години, шемата е слична: стартап е основан во Европа, успева да привлече почетни инвестиции, но кога ќе дојде време за поголема експанзија, се сели во САД за капитал, пазари и инвеститори. Примери како DeepMind или Darktrace често се наведуваат како доказ дека Европа има тешкотии да ги задржи своите технолошки ѕвезди.

Но, вештачката интелигенција сега ја менува динамиката на развојот на технолошките компании. Стартапите со помали тимови можат побрзо да развиваат производи, да автоматизираат дел од работата и да трошат помалку пари отколку порано. „Логиката што ги принудуваше компаниите да одат во САД се промени“, вели Антон Осика, извршен директор на шведскиот стартап Lovable.

Според него, вештачката интелигенција ја намалува потребата за огромни количини на капитал потребен за раст, што би можело да им овозможи на повеќе стартапи да останат и да се развиваат во Европа. „Ние сме на самиот почеток на оваа промена“, вели Осика.

Европа сè уште заостанува зад САД во инвестициите, но јазот се намалува

Додека американските компании продолжуваат да привлекуваат значително повеќе инвестиции од европските стартапи, ситуацијата постепено се менува. Според податоците од инвестициската фирма Atomico, просечната големина на европските фондови за ризичен капитал се зголемила трипати од 2016 година.

Дополнителен сигнал за промена дојде кога Јан ЛеКан, еден од најпознатите светски истражувачи на вештачка интелигенција и долгогодишен научник во Мета, објави дека собрал 1 милијарда долари за својот нов стартап за вештачка интелигенција AMI Labs со седиште во Париз. ЛеКан нагласи дека сака да изгради една од ретките водечки лаборатории за вештачка интелигенција што не е ниту кинеска ниту американска.

Алекс Кендал, извршен директор на британската компанија Wayve, која развива автономни возила, верува дека Европа сега сериозно ги комбинира врвниот истражувачки персонал, капиталот и амбицијата за прв пат. „Најдобрите фондови во светот сега бараат да инвестираат на пазари како Велика Британија и отвораат локални канцеларии за да бидат поблиску до европските стартапи“, рече Кендал.

Стокхолм станува нова технолошка ѕвезда

Стокхолм привлече посебно внимание во последниве години, а некои веќе го нарекуваат „силиконска Валхала“. Градот од каде што потекнуваат Spotify и Klarna сега создава нова генерација стартапи за вештачка интелигенција како Lovable и Legora.

Legora, која развива алатки за вештачка интелигенција за правната индустрија и се натпреварува со американската Harvey, тврди дека меѓу своите клиенти има една петтина од стоте најголеми американски адвокатски фирми.

Адријан Парлоу, директор за производи во Legora, се преселил од САД во Стокхолм и вели дека сцената таму потсетува на „Силиконската долина со скандинавски пресврт“. „Луѓето се помалку егоцентрични, а во исто време имаат голема желба за раст и успех“, верува Парлоу.