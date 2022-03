Како Русите лансираат ракети од брод и од копно (Видео)

Руското Министерство за одбрана за прв пат објави снимка на која се гледа како брод на руската морнарица лансира во исто време осум крстосувачки ракети „калибар“ кон инфраструктурата на украинските вооружени сили, како и видео на кое се гледаат три ракети „бастион“ кои се лансирани од крајбрежните позиции.

„Калибар“, кој може да биде опремен со конвенционална или нуклеарна боева глава со тежина од 450 килограми, има способност да лета на надморска височина од 20 метри на море и 50 на копно. Неговиот дострел е 2.500 километри, а максималното отстапување од целта е три метри.

The #Russia|n MOD published footage of the strike with batteries of the Bastion coastal missile system:

pic.twitter.com/3xYTFAUWU5

