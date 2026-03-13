Како Орбан се „лизна“ во анкетите и ја загрози партијата пред изборите?

Еден пратеник од опозицијата имаше необично искуство во март оваа година. Пред еден од состаноците на комисијата што се одржа во Парламентот, тој започна разговор со претставник на Фидес со кого претходно разговарал само за политички прашања. Меѓутоа, овој пат, пратеникот од владата почна да му се жали дека, според него, има проблеми во земјата, разни политички прашања не се решаваат и дека владата не работи добро.

„Тој се осврнуваше на социјални прашања и прашања за егзистенција“, се присети претставникот на опозицијата, кој рече дека политичарот од Фидес зборувал на вознемирен начин, карактеризиран со „испади“ и „брз, дефанзивен“ стил.

Пратеникот од владата, исто така, детално објаснил какви проблеми гледа во сопствениот политички табор. Тој се пожалил дека, спротивно на ветувањата на владата, унгарската економија останува во лоша состојба, што предизвикува повеќе луѓе да се соочат со проблеми со егзистенцијата. Ова значително ги намалувало шансите провладините претставници да бидат повторно избрани.

Осврнувајќи се на сопствените избирачи, тој рече дека инвестициски проект вреден милијарда долари таму ги збогатува провладините бизнис кругови во поголема мера отколку што беше случај претходно. Пратеникот, исто така, истакна дека збогатувањето на провладините претприемачи може да му се врати како бумеранг и дека гласачите би можеле да го казнат за тоа.

Претставникот на Фидес, исто така, откри дека претходно ги споделил овие загрижености со еден од министрите. За време на нивниот состанок, владиниот претставник признал дека ова се навистина реални проблеми, но додал смирувачки дека премиерот Виктор Орбан ќе ги реши. Политичарот од Фидес со разочарување му рече на својот опозициски колега дека поминало долго време од таа средба и ништо не се променило.

Овој разговор јасно ја покажа неизвесноста што ја карактеризираше владејачката партија во првата половина од годината. Ова го почувствуваа и оние блиски до премиерот, кои во последните шест месеци вложија сериозни напори да ги свртат неповолните случувања за партијата.

Бидејќи претходните кампањи за клевета против Петер Маѓар беа неуспешни, до пролет владејачката партија почна да верува дека е невозможно да се пронајде слаба точка на лидерот на Тиса. Некои политичари на Фидес го објаснија ова велејќи дека се гледаат себеси во Маѓар, поранешен поддржувач на Фидес, како млад и некорумпиран, и дека не се подготвени да се соочат со таков противник.

Во меѓувреме, многу влијателни владини личности и одредени иницијативи беа критикувани и во рамките на партијата. На пример, еден висок политичар ја нарече Канцеларијата за заштита на суверенитетот „кловновска канцеларија“. Репутацијата на министерот за национална економија Мартон Наѓ исто така е нарушена, а дури и круговите на Фидес се шегуваат за неговите предвидувања, кои речиси никогаш не се остваруваат. Многумина ја сметаат и антиукраинската кампања, која владата ја турка во неколку бранови, за слаба, бидејќи, според политичарите од Фидес, таа не резонира кај народот толку силно како претходните пораки за миграцијата или мирот.

Иако самиот Орбан направи грешки што го вознемирија неговиот сопствен табор, многумина во партијата сè уште веруваат дека премиерот ќе успее повторно да го поведе Фидес до победа. Засега, Орбан смисли решение кое вклучува промена на неговите претходни техники на комуникација и реструктуирање на неговиот тим за кампањата. Второто во суштина значи дека тој стана задолжен за кампањата.

Стапицата

На 18 февруари оваа година Фидес одржа состанок на пратениците на партијата и клучни владини претставници. Стана традиција владата да ги одржува овие состаноци на рурални места, но оваа пригода беше посебна. За прв пат во петнаесетгодишното неоспорено владеење, Фидес беше принудена да се соочи со фактот дека има сериозен предизвикувач, додека нејзината поддршка беше разнишана.Иако Фидес победи на изборите за Европскиот парламент во јуни 2024 година со значителна разлика во однос на Тиса, која во тоа време беше сè уште нова во политиката, неколку анкети на јавното мислење покажуваат дека рамнотежата на моќта се променила до есента 2024 година. На пример, во ноември минатата година, компанијата за анкети „Медиан“ измери дека меѓу одредени партиски гласачи, поддршката за Тиса изнесувала 46 проценти, а Фидес 39 проценти. Со оглед на овие случувања, сите во партијата чекале да видат како Виктор Орбан ќе одговори на ситуацијата. Како и обично, премиерот смислил борбен план.

Во говорот зад затворени врати на 18 февруари, Орбан објави дека се подготвува за сериозен конфликт. Тој објасни дека оваа можност му се отворила затоа што, неколку недели претходно, неговиот близок сојузник Доналд Трамп повторно ја презеде функцијата претседател на Соединетите Американски Држави. Орбан верувал дека ова го променило меѓународното опкружување, дозволувајќи му конечно да се справи со организациите на граѓанското општество и медиумите кои му предизвикувале политички проблеми.н Според еден учесник, премиерот го претставил ова како мерка за заштита на суверенитетот, во согласност со претходните комуникации на владата. Тој рекол дека организациите што добиваат странска поддршка претставуваат закана за суверенитетот на земјата. „Во такви случаи, секогаш постојат очекувања од страна на финансиерот. Оној што го плаќа гајдаџијата ја крева мелодијата“ – рекол Орбан, според еден учесник.

Пратениците и владините претставници потоа биле информирани дека Орбан размислува да изготви закон што би го оневозможил функционирањето на овие организации. Според еден учесник на состанокот на фракцијата, претставниците не одговориле суштински на забелешките на Орбан, туку само го „свариле“ она што било кажано.

Вака Фидес ја подготви кампањата во која во првата фаза Виктор Орбан ги спореди новинарите и граѓанските активисти со грешки што требаше да се отстранат, а во подоцнежната фаза беше воведен закон наречен „транспарентност“, но имаше за цел да ги направи условите за независните редакции и граѓанските организации критични кон владата невозможни за работа. Иако Фидес јавно ги таргетираше овие општествени актери, всушност ова беше обид да се одземе иницијативата од сè помоќната партија Тиса.

Дури и тогаш, Петер Маѓар, лидерот на опозициската партија, не беше сфатен сериозно од Фидес. Според политички советник со владини врски, владејачката партија „длабоко го презирала Маѓар“. Тие мислеле дека е „кловн“ кој порано или подоцна ќе „ја изгуби главата“, односно ќе направи сериозна грешка што ќе го уништи неговиот политички проект. Уверена во ова, владата се обиде да го фати во стапица. Антал Роган, министерот одговорен за владини комуникации, одигра клучна улога во нејзината подготовка.

Според извор запознаен со процесот, персоналот на Роган почнал да размислува на почетокот на оваа година за тоа кои „идеолошки раздорни“ прашања би можела да ги покрене владата, а кои би „ги вознемириле либералните гласачи“. Целта била да се вклучи Маѓар во последователните општествени дебати за овие теми, кои би биле покриени од унгарските медиуми. Тие сметале дека можат да го обвинат Маѓар дека е дел од мрежата на Џорџ Сорос, која владата долго време ја третираше како непријател. Според изворот, Роган и неговиот тим пресметале дека тоа би бил позитивен развој за нив, дури и ако вниманието се одвлече од Маѓар, а печатот се фокусира на темите што ги покренале.

Тимот на Роган разгледал неколку различни теми. Тие ја вклучувале смртната казна за педофилите, но сепак овој подрастичен предлог брзо бил отфрлен, бидејќи смртната казна е забранета во ЕУ, а владата не би можела да го протурка ова прашање законски. На крајот избрале три теми. Тие вклучуваа репресија врз граѓанското општество и весниците, забрана на Парадата на гордоста и борба против дилерите на дрога.

Орбан го објави пакетот прашања што предизвикуваат поделби и неколку популистички мерки во својот годишен говор за состојбата на земјата на 22 февруари оваа година. Во следните недели, владата детално ги објасни различните мерки и поднесе нацрт-закон за нив.Иако Петер Маѓар ги отфрли прашањата како тривијални и не се вклучи во дебатите околу нив, тие предизвикаа превирања во јавноста. Во следните недели, насловните страници на весниците независни од владата беа доминирани од написи за забраната на Парадата на гордоста и нападите врз граѓанското општество и печатот. Така, владата успеа до одреден степен да ја натера јавноста да зборува за прашањата што ги покрена, но тоа не ги реши нејзините проблеми.

Лоши вести наместо добри

Лидерите на земјите-членки на ЕУ разговараа за понатамошна одбранбена поддршка за Украина на нивниот самит на 6 март. По дискусиите што траеја до ноќта, Виктор Орбан им рече на новинарите дека наместо да обезбедува дополнителна помош, ЕУ треба да се стреми да ја заврши војната меѓу Русија и Украина што е можно поскоро. Премиерот потоа направи прилично голем логичен скок сугерирајќи дека идното членство на Украина во ЕУ ќе потроши и значителни унгарски ресурси. Затоа тој иницираше „индикативно гласање“ за пристапувањето на Украина во ЕУ. Бидејќи таква категорија не постои во унгарскиот закон, Орбан брзо додаде дека гласањето ќе се спроведе на начин сличен на националните консултации.

Унгарската влада ја користи оваа кампања за собирање потписи со години, во која прашањата се формулирани на таков начин што ќе дадат резултати што се во согласност со ставот на владата. Иако Орбан тврдеше дека оваа последна консултација била за одлучување за прашање од национално значење, според извор близок до владата, примарната цел на најавената кампања била да се тестира организациската ефикасност на Фидес. (Орбан оттогаш во суштина призна во својот говор во Кетче дека националните консултации што ги спроведува владата се всушност средство за мобилизирање на поддршката за Фидес).

Според извор близок до владата, на неколку политичари од Фидес им беше доделена кандидатура само привремено во февруари. За да се појават на гласачкото ливче на парламентарните избори во 2026 година, тие прво мораа да ја докажат својата компетентност. Една од алатките за ова беше гласањето за Украина објавено од премиерот, наречено Voks2025. Според извор близок до владата, седиштето на партијата сакаше да го искористи ова за да ја процени „мобилизирачката моќ“ на Фидес во секоја изборна единица. Според друг извор, исто така беше однапред одреден минимален број потписи што требаше да се соберат на национално ниво. Оние претседатели на партии кои не се покажаа добро… во овој поглед можеше да се очекува да биде заменети.

Поради мобилизацијата околу собирањето потписи, политичарите од Фидес почнаа сè повеќе да зборуваат за Украина. Самиот Орбан, на пример, објави дека откако Украина ќе се приклучи на ЕУ, „украинските криминални банди“ кои пристигнуваат во „огромни автомобили“ ќе ја преплават земјата. Александра Сенткираљи, претседателка на Фидес во Будимпешта, стоеше до човек врзан во багажник на автомобил и предупреди за украински трговци со органи. Партијата Тиса беше обвинета за дослух со украинските тајни служби за да ја поткопа изборната кампања на владата. Овие понекогаш шокантни изјави беа дадени затоа што, според владини извори, тие се обидуваа да ги прикријат сè посериозните економски проблеми.

До пролетта, унгарските економски индикатори беа полоши отколку што очекуваше владата. Додека министерот за економија Мартон Наѓ рече на крајот од минатата година дека „ја турнавме инфлацијата на земја“, цените на храната се зголемија за 7 проценти на годишно ниво во март оваа година. БДП во првиот квартал од оваа година падна за 0,4 проценти во споредба со истиот период минатата година, што направи да е јасно дека економскиот раст од 4 проценти што го вети Мартон Наѓ за оваа година нема да биде остварлив. Неколку членови на владејачката партија беа незадоволни што предвидувањата на Мартон Наѓ постојано не се остваруваа. Според владин извор, еден политичар од Фидес, зборувајќи во тесен круг, саркастично го нарече министерот „гатач на владата“.

Овие бројки беа особено засрамувачки за владата бидејќи на крајот на минатата година и почетокот на оваа година, тие сè уште зборуваа за економскиот раст. Тие беа толку уверени во економскиот раст што дури и започнаа комуникациска кампања наречена „добри вести“, за време на која објавија она што го сметаа за позитивни економски резултати еден по друг. Сепак, поради влошените економски податоци, оваа кампања брзо го изгуби кредибилитетот, па владата ја напушти.

Сепак, според владини извори, тие биле и внатрешно свесни дека антиукраинската кампања не била навистина успешна во прикривањето на овие проблеми. „Оваа тема е послаба од претходните. Нема знаци дека би можела да функционира“, рече еден извор, осврнувајќи се на фактот дека пристапувањето на Украина во ЕУ нема влијание врз секојдневниот живот на гласачите.

„Проблемот е што Фидес не може да најде прашање што би ги поддржале 80 проценти од гласачите и би ја турнало опозицијата кон преостанатите 20 проценти. Ова беше случај со миграцијата, а по избувнувањето на војната и со мирот“, додаде изворот, осврнувајќи се на мигрантската криза од 2015 година и војната меѓу Русија и Украина што избувна на почетокот на 2022 година.

Сепак, антиукраинската кампања ја исполни својата техничка цел. Неколку недели по гласањето, Телекс напиша дека, според нивните пресметки, Фидес ќе има различни кандидати во најмалку една третина од своите изборни единици на изборите во 2026 година отколку што беше четири години претходно. Иако кампањата беше корисна од оваа гледна точка, поддршката на Фидес сè уште заостануваше зад онаа на Тиса.

Младото лице на Фидес

Во текот на изминатата година, расположението на настаните во една од изборните единици на Фидес во округот Пешта се промени. Додека претходно, состаноците на Фидес на кои присуствуваа неколку десетици луѓе се фокусираа речиси исклучиво на локални прашања, неодамна тие сè повеќе почнаа да се занимаваат со состојбата на унгарската економија. Членовите на Фидес кои присуствуваа на состаноците не само што зборуваа за економијата воопшто, туку и изразија конкретни критики. Еден извор запознаен со изборната единица спомена како пример дека членовите на Фидес кои поседуваат мали локални бизниси, како што се цвеќарници, се пожалија дека им станува сè потешко да врзат крај со крај. Тие обично додаваа, осврнувајќи се на пријателот од детството на Орбан, најбогатиот човек во земјата, „но погледнете колку добро се справува Лоринц Месарош“.

Според изворот, локалните лидери на Фидес можеле да дадат само стандардни одговори на овие загрижености, обично велејќи дека е неопходна национална капиталистичка класа. „Ова беа сесии за испуштање на воздух“, рече изворот, кој присуствуваше на неколку такви настани. Според него, членовите на партијата Фидес биле донекаде уверени само затоа што им се слушнале мислењата.

Ситуацијата беше поинаква на јавните форуми на Јанос Лазар, каде што беше потешко да се управува со емоциите. Причината за ова беше што секој можеше слободно да учествува на овие форуми. Лазар почна да ги одржува своите таканаречени настани на Лазаринфо кон крајот на март оваа година. Тој објасни дека додека Фидес во последниве години сè повеќе одржувал затворени настани, Петер Маѓар јавно зборувал пред толпи собрани во различни градови. Лазар се обидел да се натпреварува со Маѓар со своите форуми.

За време на овие настани, на министерот му беа поставени неколку прилично тешки прашања. На форуми исполнети со додворувања и пцовки, Лазар беше прашан за „богатството потрошено од NER (честа референца за провладините кругови)“,за скандалозното управување со фондовите на централните банки и „украдените средства од ЕУ“. Високиот процент на критички коментари изненади многумина во владата. „Членовите на Фидес кои ги следат форумите на Лазар беа шокирани од она што го кажуваат луѓето“, рече политички советник со владини врски.

Ова незадоволство се одрази и во анкетите на јавното мислење. Напролет, внатрешните анкети нарачани од владата покажаа дека Тиса води пред Фидес со уште поголема разлика отколку наесен. Ова беше очигледно и во јавните анкети на Медијан: според нивната јунска анкета, Тиса имаше 51 процент поддршка меѓу гласачите подготвени да гласаат за одредена партија, додека Фидес – 36 проценти. Како резултат на тоа, руралните пратеници на Фидес почнаа да се грижат за нивниот реизбор за прв пат од 2006 година. „Сите знаеја дека е тесна трка, дека ситуацијата е напната“, рече политичар од Фидес кој претставува рурална област.

До пролет, Фидес дојде до заклучок дека без разлика што ќе прават, нема да можат да најдат ништо за да го припишат на Петер Маѓар. Иако кампањата против Украина беше во полн ек во тоа време, за време на која Тиса беше дури и обвинет без цврсти докази за врски со украинската тајна служба, ова не предизвика никаква сериозна политичка штета на опозициската партија. Политичарите на Фидес почнаа да се жалат дека го потцениле Маѓар. Тие му рекоа на политички консултант близок до владата дека сметале дека требало порано да почнат да го третираат како сериозен противник.

Еден политичар од Фидес му објаснил на изворот зошто не го сакаат Маѓар. Политичарот рекол дека нивниот проблем произлегува од фактот дека Петер Маѓар е „добриот Фидес, некорумпираниот Фидес“. Со други зборови, тие се гледале себеси во младиот, динамичен опозициски предизвикувач. „Како да се гледате во огледало и да се видите себеси пред дваесет години“, рекол политичарот од Фидес, според изворот. Тој рекол дека, бидејќи не биле подготвени за оваа ситуација, им било тешко да се справат со предизвикот што го поставил Маѓар. Довербата во Фидес беше дополнително нарушена од фактот дека во мај, самиот премиер презеде неколку чекори што ја засрамија владејачката партија.

Грешка по грешка

Виктор Орбан ја напушти историската зграда на Тиханската опатија попладнето на 9 мај чувствувајќи се задоволен. Тој веруваше дека, благодарение на неговото стратешко чувство, го направил правилното нешто што го пофалил Џорџ Симион, фаворит на романските претседателски избори, во својот говор во црквата. Тој повторно го изрази ова убедување кога, по својот говор, седна со неколку локални политичари и свештеници во слаткарница во Тихани. Самиот Орбан спомена зошто го смета за паметен потег да се заложи за екстремистичкиот романски политичар познат по својот антиунгарски став. Премиерот веруваше дека овој потег ќе се исплати, исто како што претходно предвиде разни меѓународни трендови, вклучително и реизборот на Доналд Трамп. Во овој случај, тој очекуваше дека по неговиот избор, романскиот политичар ќе застане зад него во неговите битки со ЕУ.

Наскоро стана јасно дека Орбан погрешно пресметал. Провладините политичари беа принудени да ги намалат изјавите на премиерот за да не изгледа дека Виктор Орбан се свртел против трансилванскиот сојузник на Фидес, РМДСЗ, која водеше кампања против Симион. Покрај тоа, предвидувањето на премиерот се покажа како погрешно, бидејќи Симион ги загуби изборите на 18 мај.

Кратко потоа, Орбан доживеа уште еден неуспех.На 4 јуни, владата го повлече од парламентарната агенда предлог-законот што го нарече „закон за транспарентност“, кој имаше за цел да се справи со граѓанското општество и новинарите. Повлекувањето беше срамно бидејќи, според еден владин претставник, на Орбан лично му било важно законот да биде усвоен. Концептот ќе ѝ дадеше значителна моќ на Канцеларијата за заштита на суверенитетот (SzuHi), предводена од Тамас Ланци, сојузник на Хабони. Канцеларијата беше основана во 2024 година и, на хартија, истражуваше странско влијание, но всушност, ги малтретираше организациите на граѓанското општество што не ѝ се допаѓаа на владата, како што се непрофитната новинарска организација Átlátszó и Transparency International Hungary. Нацрт-законот за „транспарентност“ ја зајакна моќта на канцеларијата со тоа што ѝ овозможи да дава препораки до владата за тоа кои организации што прифаќаат странско финансирање претставуваат закана за суверенитетот на земјата.

Предлогот ќе го оневозможеше работењето на целните организации на граѓанското општество и медиумите. Немаше да им биде дозволено да собираат донации од 1% данок или да учествуваат на тендери од ЕУ. Нивните поддржувачи ќе мораа да докажат дека поддршката што ја обезбедуваат не доаѓа од странство. Банките ќе можеа привремено да ги суспендираат сметките на организациите што добиваат странска поддршка.

Но, според владин претставник, во владата постоела желба да се обезбеди организациите блиски до Фидес да можат да продолжат да добиваат пари од странство. На пример, фондацијата на партијата Фидес претходно добивала средства од фондациите на германските партии сојузнички со Фидес.Предлогот, кој беше составен на овој начин, беше поднесен до Парламентот во ноќта на 13 мај од Јанос Халас, пратеник на Фидес. Сепак, владата наскоро наиде на сериозен отпор. Предлогот беше критикуван не само од организациите на граѓанското општество и професионалните тела, туку и зад затворени врати од неколку политичари на Фидес.

Внатрешното несогласување стана јавно кога владата побара од провладините членови на парламентот да го потпишат предлогот во што е можно поголем број. „Тоа беше еден вид панична реакција на нападите“, рече еден политичар од Фидес. Тој се осврна на желбата на владата да покаже дека фракцијата на владејачката партија стои зад предлогот, што предизвика жестока јавна реакција. Сепак, до 20 мај, само 109 од 135 пратеници на владејачката партија му се придружија на Халас.

Неподготвеноста на претставниците произлезе од фактот дека деталите од предлогот не им беа јасни дури ни ним. Тие сметаа дека ќе биде тешко да им се објасни на гласачите толку сложено прашање, кое дури ја вклучуваше и познатата американска агенција УСАИД, која беше демонтирана од новата администрација на Трамп. Исто така, на претставниците им беше нејасно кој ќе биде предмет на законот. Според еден политичар од Фидес, не беше јасно, на пример, дали законот ќе се однесува на локалните организации на граѓанското општество кои работат во руралните градови. Овие организации работат заедно со локалните самоуправи предводени од Фидес и, како дел од ова, спроведуваат и проекти финансирани од фондовите на ЕУ.

Понатаму, бидејќи предлогот содржеше многу драстични мерки, многумина во владата веруваа дека неговото усвојување ќе чини повеќе гласови отколку што ќе донесе. „Тоа само ќе привлечеше гласачи од Ми Хазанк (екстремно десничарска опозициска партија), додека ние ќе ги изгубевме некои од нашите стари гласачи од средната класа“, рече еден политичар од Фидес.

Неколку министри се обидоа да ги споделат овие аргументи со Орбан. Меѓу нив беа Мартон Наѓ, министер за национална економија, Гергели Гуљас, министер за кабинетот на премиерот, Јанош Бока, министер за прашања на Европската унија и Тибор Наврачич, министер за јавна администрација и регионален развој. Според владин извор, четворицата се спротивставиле на предлогот уште од неговото поднесување, биле во постојани консултации едни со други и се обидувале одделно да го убедат Орбан дека се во право.

Сите четворица министри имале свои причини за неодобрување на нацртот. Мартон Наѓ, на пример, бил загрижен дека меѓународните критики за законот би можеле да ја ослабат форинтата, дополнително влошувајќи ги веќе неизвесните економски перспективи. Гуљас имал проблеми со прекумерното зајакнување на SzuHi. Според владин извор, министерот толку многу не ја сакал организацијата што во приватни кругови ја нарекувал „кловновска канцеларија“.

Предлогот предизвика дебата на владина седница кон крајот на мај. Според еден владин извор, неколку министри рекле дека предлогот ќе има превисока политичка цена. Орбан не одговорил суштински на коментарите дадени на владина седница, но поради политичките ризици, тој одлучи да го повлече предлогот неколку дена подоцна.

Набргу потоа, владата доживеа уште еден срам.На 28 јуни, Парадата на гордоста се одржа во главниот град со рекордна посетеност, и покрај претходната забрана на владата. „Тоа беше автогол“, призна владин претставник, кој рече дека погрешно ја процениле ситуацијата кога мислеле дека организаторите нема да се осмелат да одржат Парада на гордоста по забраната. Иако Орбан одигра клучна улога во оваа серија грешки напролет, тој го сметаше својот тим за кампања одговорен за проблемите и почна да го реорганизира.

Орбан е незадоволен

На почетокот на април, персоналот на еден од претседателите на изборните единици на округот Пешта на Фидес создаде група на апликацијата за пораки WhatsApp. Нивната цел беше да се олесни комуникацијата меѓу политичарите на Фидес во рамките на изборната единица. Тие ги поканија градоначалниците на општините од Фидес во изборната единица и лидерите на локалните организации на Фидес да се приклучат на групата. Со помош на групата, напролет беа спроведени неколку кампањи за мобилизација. Преку ова, тие организираа локална кампања за собирање потписи наречена Voks2025 за членството на Украина во ЕУ. Тие, исто така, регрутираа членови за организација наречена Клуб на борци, која го поддржува Фидес на социјалните медиуми.

Според еден член на групата, регрутирањето се одвивало на таков начин што лидерите на организациите на локално ниво што работат во секоја општина препорачувале луѓе што ги сметале за соодветни за членство во клубот. Оваа листа со имиња потоа била споделена со претседателот на изборната единица во групата WhatsApp. Вториот ги проследил имињата на потенцијалните кандидати до седиштето на партијата Фидес. Таму, тие провериле дали луѓето на списокот се членови на Фидес и одлучиле што да прават со оние кандидати кои не се членови на партијата.

Вака беше организиран Боречкиот клуб напролет. Орбан сакал да ја искористи оваа иницијатива за да ја потресе внатрешната заедница на Фидес, која сè повеќе ја губеше довербата како што Тиса постепено добиваше сила.Орбан верувал дека кампањата на Фидес е во застој бидејќи тимот што ја водеше лошо се покажал. Поради оваа причина, според извори блиски до владата, тој бил незадоволен од неколку високи членови на тимот за кампањата. Меѓу нив биле Арпад Хабони, кој ја осмислил комуникациската стратегија, Антал Роган, кој управувал со комуникациите, Андраш Ѓурк, кој ги управувал кампањите на Фидес од 2010 година, и Габор Кубатов, кој бил одговорен за мобилизацијата на изборите. „Тој ги обвини дека не можеле да ја контролираат Тиса“, рече изворот за Орбан.

Затоа, премиерот сакаше да ја обнови својата кампања. Притоа, тој исто така размислуваше за барање нов стратег за кампањата што ќе го замени Артур Финкелштајн, кој почина во 2017 година. Финкелштајн, кој претходно работеше за Републиканската партија на САД и ѝ помагаше на десничарската партија Ликуд во Израел, работеше на неколку кампањи на Фидес до неговата смрт. Притоа, тој ја засили политиката на барање непријатели во кампањите на Фидес.

Иако Фидес продолжи да ги користи методите на Финкелштајн, тие го почувствуваа отсуството на стратег за кампањата. Според владин претставник, од изборната кампања во 2018 година, која се фокусираше на миграциската криза и во која Финкелштајн сè уште беше вклучен, немаше никаква иновација во комуникацијата на Фидес. „Оттогаш, тие ги користат истите методи, само ги применуваат на различни актери“, рече изворот од тимот за кампања на Фидес. Тој се осврна на обидот на владејачката партија оваа година да ја нападне Украина користејќи го истиот модел како и нејзината претходна антимигрантска кампања.

Орбан сè уште не нашол нов стратег. Наместо тоа, тој одлучи да го замени менаџерот на кампањата Андраш Ѓурк со Балаж Орбан (нема роднинска врска со Виктор Орбан), политички директор на премиерот. Еден политичар од Фидес ја објасни промената велејќи дека она што Фидес претходно го правел толку мајсторски повеќе не е доволно за изборната кампања во 2026 година. Една од главните предности на владејачката партија во претходните кампањи беше тоа што тимот предводен од Ѓурк и Кубатов знаеше кои се гласачите на Фидес. Во последните денови од кампањата, партиските активисти лично ги охрабрија овие луѓе да гласаат за Фидес.

Орбан виде дека само мобилизацијата нема да биде доволна до 2026 година. Во меѓувреме, социјалните медиуми добија уште поголема улога во политиката благодарение на повештото користење на Фејсбук од страна на Петер Маѓар, постигнувајќи поголема интеракција од водечките политичари на владата. Владината комуникациска машина беше негативно погодена и од фактот дека целното политичко рекламирање исчезна од Фејсбук, Инстаграм, Гугл и Јутјуб почнувајќи од оваа есен. Американските компании што ги управуваат овие страници ја донесоа оваа одлука затоа што не сакаа да се придржуваат кон новите правила за транспарентност на ЕУ. „Отсега нема да биде можно вештачки да се зголеми бројот на интеракции. Потребно е ново решение“, рече извор од Фидес, осврнувајќи се на фактот дека провладините организации потрошија милијарди во последните години за да го зајакнат своето присуство на социјалните медиуми.

Орбан и неговите сојузници го создадоа Клубот на воините како одговор на оваа променета ситуација. Сепак, иницијативата не беше едногласно добредојдена во рамките на владејачката партија. Според еден извор од Фидес, неколку политичари се пожалија дека името не е многу среќно. Тие истакнаа дека владејачката партија со години зборува за мир и дека името „воини“ не се вклопува во ова. „Ова предизвика внатрешни тензии“, рече тој за дебатите на оваа тема.

Орбан не беше убеден од овие критики. Продолжувајќи со концептот, тој најави создавање дигитални граѓански кругови во говор на крајот на јули. За разлика од Клубот на воините, ова не беше насочено кон членовите на партијата, туку кон пошироката публика. „Елементот на заедница што претходно постоеше околу партијата сега стивна. Дигиталните граѓански кругови сакаат да го оживеат ова“, рече владиниот политичар, кој верува дека целта е да се изгради политичко движење покрај партијата.

Како што се приближуваше летото, Фидес се изгради и на други начини. Тие најавија програма за хипотекарен попуст од 3 проценти насочена кон млади гласачи. Тие постојано зборуваа за подароци како што се ваучери за храна од 30.000 форинти за пензионери и ослободување од данок на доход за мајки со две или три деца. Орбан работеше и во текот на летото, појавувајќи се на разни провладини подкасти, каде што тврдеше дека тие повторно ќе победат следната година.

Овие напори се одразија во бројките, бидејќи поддршката на Фидес не се намали дополнително. Во септември, Медијан измери дека додека Тиса водеше со 15 процентни поени меѓу гласачите на одредени партии во јуни, до септември оваа разлика се намали на 13 поени.

„Сегашното мислење е дека трката е потесна отколку што првично мислевме, но со многу работа, изборите можат да се добијат“, рече политичар од Фидес, објаснувајќи дека тие се малку пооптимистични за ситуацијата отколку што беа напролет.

Изборите во Унгарија инаку се закажани за 12 април и веќе почнаа обвинувања за мешање на странски земји, пред се во прилог на Фидес и Орбан.

По видеото на кое Орбан се жалеше дека Украина сака да му го убие семејството и на кое се расплака, имаше експлозија од коментари на социјалните мрежи, од кои најчест беше тој – дека за неколку дена ќе се делат Оскарите за најдобра глума!

Дел од предизборната атмосфера се и тврдењата дека Русија исдпратила експерти за местење на изборите во Унгарија да му помогнат на Орбан да победи повторно, поточно истите тие што за малку ќе ја победеа Санду во Молдавија.

Има куп смешни коментари и за фактот дека САД и Русија се најдоа како главни политички спонзори на озлогласениот Орбан во ЕУ, што ја наметна дилемата – што им е заедничко што му даваат поддршка, додека индиректно се во војна околу Иран?

Околу обвинувањата пак на Орбан дека Киев сака да му го убие семејството масовна реакција беше – еве го, се подготвува за руско сценарио, да си самоорганизира неуспешен атентат, како тој на Трамп пред изборите во САД. Еден куп навреди пак во коментарите има на сметка на неговата анти-украинска и анти-ЕУ кампања иако е земја членка на Унијата. Еве дел од тие коментари:

„Во Унгарија, Фидес на Орбан води една од највалканите изборни кампањи во демократската историја. Секој град е исполнет со постери од вештачка интелигенција, веројатно произведени со помош на Кремљ. Целата кампања се базира на лаги. Време е да престанеме да испраќаме средства од ЕУ на Унгарија“.

„Виктор Орбан е премиер на Унгарија од мај 2010 година. Сега, единственото нешто што може да им го понуди на Унгарците е експлицитна целосна демонизација на Украина и ЕУ“.

„Русија се обидува да спаси еден од своите омилени средства на ЕУ користејќи вообичаени тактики на омраза.Русија влегува во изборната кампања на Виктор Орбан, обезбедувајќи консултанти кои ќе ги преплават социјалните медиуми со пораки дизајнирани, иронично, да го прикажат Орбан, инаку марионета на Русија, како „единствениот кандидат кој може да ја одржи Унгарија суверена“.

„Според извештаите, Кремљ распоредил тим од три лица (како дел од многу поголем напор со седиште во Москва) кој работи од руската амбасада во Будимпешта за да се меша во изборите во Унгарија во април 2026 година во име на ГРУ, руската воена разузнавачка служба.

Нивната цел е да ја одржат сегашната унгарска влада на власт. Функционерот на Кремљ одговорен за надгледување на активностите на Русија поврзани со Унгарија е Сергеј Кириенко, прв заменик-началник на кабинетот на Путин и архитект на операциите за политичко влијание на Русија, како во земјата, така и во странство. Под негово водство, Русија ги третира странските избори како продолженија на својот поширок сет алатки за политичко управување.

Кириенко и неговиот тим претходно ги тестираа овие методи во Молдавија, каде што распоредија мрежи за купување гласови, трол-фарми и оперативци на терен во обид да влијаат на изборите против проевропскиот претседател Маја Санду. Тој напор на крајот не успеа, но сега се чини дека истиот прирачник се користи во Унгарија. Постојат докази дека мрежите на ботови поврзани со Русија, користени претходно против Молдавија, веќе се активни на унгарскиот интернет. Според извештаите, Вашингтон споделил разузнавачки информации со Будимпешта за операцијата.Се вели дека планот вклучува опремување на тројцата оперативци со дипломатски или службени пасоши, со што ќе им се даде имунитет од кривично гонење. Не можат да се исклучат ниту саботажни акции и операции со лажно знаме’, обвинија од таборот на опозиционерот Петер Маѓар.(Дирејкт 36, Х)