Како Гвантанамо: Полицијата на Вучиќ ги тера уапсените млади да клечат свртени кон ѕид

15/08/2025 14:41

 

Денес на социјалните мрежи во Србија се појави видео на кое се гледаат припадници на Интервентната единица на полицијата (ИЕП) како стојат зад околу 15 млади мажи кои клечат пред ѕид со рацете зад грб.

Видеото брзо се споделува на социјалната мрежа Икс, а може да се види дека просторијата каде што се наоѓаат приведените млади мажи и полицијата е некаква теретана.

Исто така, има разни коментари во кои луѓето го изразуваат своето неверување дека некој во Србија направил такво нешто, со прашања како „дали е ова Гвантанамо“, дека „вака ИСИС ги притвораше христијаните“ и слично.

„Кривичното дело злоупотреба и тортура е казниво со затвор до една година. Доколку употребата на сила, закани или на кој било друг незаконски начин предизвика голема болка или тешко страдање на друго лице со цел да се добие признание, изјава или други информации од него или од трето лице, или да се заплаши, незаконски казни или дискриминира него или трето лице, казната е до пет години затвор. Доколку во овие два случаи делото го стори службено лице при вршење на своите должности, тој ќе биде казнет со затвор до три години или до десет години“, изјави претседателот на Демократската партија, Срѓан Миливоевиќ на Икс.

 

Адвокатот Родољуб Шапиќ го праша директорот на полицијата „која е оваа ‘мерка’“ што ја примениле полицајците и на која одредба од Законот за полиција се базира“.

Поранешниот фудбалер Мирко Поледица ја повика европската секретарка за проширување Марта Кос на Икс и ја праша „дали ЕУ сè уште е загрижена за она што се случува во Србија“.

Ѓорѓе Микетиќ од „Белград останува“ ја спореди снимката со фотографија од логорот Бањица од 1942 година.

Н1 испрати прашања до МУП во Нови Сад, прашувајќи кои се уапсените млади мажи и за што се обвинети и каде се наоѓа теретаната.

Миран Погачар од движењето „Браво“ напиша дека станува збор за „Краљевина“, теретаната на полициската станица во Нови Сад.

Таблоидите на режимот велат дека станува збор за уапсените демонстранти кои учествувале во немирите претходните вечери.

Потпретседателката на ССП, Мариника Тепиќ, изјави дека поради ова видео, „Дачиќ и Вучиќ и нивната камарила исто така ќе клекнат“.

Поврзани содржини

Полицијата сурово тепа млади луѓе на протестите во Ваљево
Полицијата го чекаше познатиот пејач пред неговиот праг: Неговите родители го сместија во психијатриска болница против негова волја
Претепан опозициски пратеник на протестите во Белград
На протестите синоќа низ Србија повредени 42 полицајци, 37 луѓе приведени
Додик најави референдум за правниот и уставниот статус на Република Српска
И вечерва протести низ Србија, демолирани простории на СНС во Нови Сад
Дачиќ: Демонстрантите се одговорни за најголемиот број повредени во протестите во Србија
Гроб по гроб, нов проект на поделениот Кипар се обидува да ја намали недовербата

Најчитани