Како Гвантанамо: Полицијата на Вучиќ ги тера уапсените млади да клечат свртени кон ѕид

Денес на социјалните мрежи во Србија се појави видео на кое се гледаат припадници на Интервентната единица на полицијата (ИЕП) како стојат зад околу 15 млади мажи кои клечат пред ѕид со рацете зад грб.

Видеото брзо се споделува на социјалната мрежа Икс, а може да се види дека просторијата каде што се наоѓаат приведените млади мажи и полицијата е некаква теретана.

Исто така, има разни коментари во кои луѓето го изразуваат своето неверување дека некој во Србија направил такво нешто, со прашања како „дали е ова Гвантанамо“, дека „вака ИСИС ги притвораше христијаните“ и слично.

„Кривичното дело злоупотреба и тортура е казниво со затвор до една година. Доколку употребата на сила, закани или на кој било друг незаконски начин предизвика голема болка или тешко страдање на друго лице со цел да се добие признание, изјава или други информации од него или од трето лице, или да се заплаши, незаконски казни или дискриминира него или трето лице, казната е до пет години затвор. Доколку во овие два случаи делото го стори службено лице при вршење на своите должности, тој ќе биде казнет со затвор до три години или до десет години“, изјави претседателот на Демократската партија, Срѓан Миливоевиќ на Икс.

Policajci sa snimka, dobro je da vam vidimo lica, jer za ovo je propisana kazna zatvora do 10 godina.

Neće biti amnestije!

KRIVIČNI ZAKONIK: Za krivično delo zlostavljanje i mučenje predviđena je kazna zatvora do jedne godine. Ukoliko se primenom sile, pretnje, ili na drugi… pic.twitter.com/GQ99PJDu1k — Srđan Milivojević (@srdjanmil037) August 15, 2025

Адвокатот Родољуб Шапиќ го праша директорот на полицијата „која е оваа ‘мерка’“ што ја примениле полицајците и на која одредба од Законот за полиција се базира“.

Поранешниот фудбалер Мирко Поледица ја повика европската секретарка за проширување Марта Кос на Икс и ја праша „дали ЕУ сè уште е загрижена за она што се случува во Србија“.

svaki fašistički režim liči jedan na drugi, a svaka sloboda se osvaja na svoj način https://t.co/Thn2rrzzl2 — Djordje Miketic (@djordjemiketic) August 15, 2025

Ѓорѓе Микетиќ од „Белград останува“ ја спореди снимката со фотографија од логорот Бањица од 1942 година.

Н1 испрати прашања до МУП во Нови Сад, прашувајќи кои се уапсените млади мажи и за што се обвинети и каде се наоѓа теретаната.

Миран Погачар од движењето „Браво“ напиша дека станува збор за „Краљевина“, теретаната на полициската станица во Нови Сад.

Таблоидите на режимот велат дека станува збор за уапсените демонстранти кои учествувале во немирите претходните вечери.

Потпретседателката на ССП, Мариника Тепиќ, изјави дека поради ова видео, „Дачиќ и Вучиќ и нивната камарила исто така ќе клекнат“.