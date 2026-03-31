Јатрвата ја удрила со остар предмет по главата

31/03/2026 13:30
Фото: Б. Грданоски

Вчера во 19:10 часот во село Сулдурци, радовишко, полициски службеници од СВР Струмица-ОВР Радовиш ја лишија од слобода А.К.(38) од истото село. Според пријавеното, таа во 17:18 часот отишла во дворното место на нејзината јатрава П.К.(46) во село Сулдурци и физички ја нападнала, удирајќи ја со остар предмет во пределот на главата.

П.К. била пренесена во Медицински центар Штип, каде и е констатирана телесна повреда, а А.К. е задржана во Полициската станица Радовиш. Запознаен е јавен обвинител, по чии насоки, по целосно документирање на случајот против А.К. ќе биде поднесена соодветна пријава.

Уапсен е 34-годишен гостиварец, осомничен дека го уби својот татко
Апелација им ги зголеми казните на сите 13 обвинети во случајот со велешката група за сексуална злоупотреба со дете-жртва
Притвор од 30 дена за синот кој ја уби својата мајка во Росоман
Фатен 27-годишен жител на Росоман кој утрово со остар предмет ја убил неговата мајка
Син ја заклал мајката во Росоман
На експресниот пат Штип-Радовиш итал со брзина од 178 км/ч
Почнува судењето за Стојанче Јовановски
За семејно насилство приведени седум лица во државата

