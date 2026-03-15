Израел уште најмалку три недели ќе го напаѓа Иран, вели портпаролот на израелската армија

Портпаролот на израелската армија, Ефи Дефрин денеска изјави дека Израел планира да ги продолжи нападите врз Иран најмалку уште три недели.

– Подготвени сме, во координација со нашиот американски сојузник, а нашите планови се најмалку до Пасха, за околу три недели. Исто така имаме детални планови за следните три седмици, посочи Дефрин.

Toj додаде дека Израел сака да ги постигне своите цели, во голема мера да го ослаби иранскиот режим.