Исчистено околу контејнерите во Дебар Маало и во Буњаковец

21/08/2025 10:51
Општина Центар изутринава започна со интензивна акција за миење и чистење на просторот околу контејнерите во населбите Буњаковец и Дебар Маало, со цел подобрување на јавната хигиена и овозможување почиста и поздрава средина за центарци.

Градоначалникот Горан Герасимовски потенцира дека чистите улици не се прашање само на изглед, туки и на здравје и квалитет на живот, а приоритет на општината е да биде место кадешто хигиената и редот се видливи на секој чекор.

„Секојдневно вложуваме напори да создадеме уредна и хигиенска средина во која граѓаните ќе се чувствуваат пријатно и безбедно. По завршување на чистењето на самите контејнери, општинските служби спроведуваат дополнителни активности за миење на површините околу нив, со што се спречува ширење на непријатни миризби и се намалува ризикот од појава на нечистотии и зараза. На овој начин обезбедуваме поголема хигиена на јавните простори и го унапредуваме квалитетот на живот на граѓаните. Нашата цел е Центар да биде пример за чиста и уредена општина, бидејќи секој граѓанин заслужува да живее во здраво и уредено опкружување. Преку овие активности го подигнуваме како нивото на јавната хигиена, така и свеста кај граѓаните“, вели Герасимовски.

Акцијата продолжува и во текот на утрешниот ден во други две населби во Центар.

Поврзани содржини

Авионско прскање против комарци во Скопје
Ќе продолжи со изградба надградбата на ООУ „Ацо Шопов“ во Радишани
Базенот во ООУ „Невена Георгиева – Дуња“ промовиран пред нецел месец, никогаш не ни проработел?
Се обновуваат некои патеки во Ново Лисиче – уште многу остануваат
Се пополнуваат пукнатините по скопските булевари
Нула комуналии за изградба на куќа за млади брачни парови во Гази Баба, ветува Стефковски
Дел од општина Карпош без вода
Град Скопје организира јавна расправа за ГУП за Гази Баба и Шуто Оризари

Најчитани