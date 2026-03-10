Иран планира да наплаќа „безбедносна такса“ за танкери и бродови во Персискиот Залив

Иранските власти планираат да наметнат „безбедносна такса“ за танкери за нафта и комерцијални бродови во Персискиот Залив што им припаѓаат на земји сојузнички на САД, изјави ирански извор за Си-Ен-Ен. Изворот, исто така, истакна дека Ормутскиот теснец, преку кој излегуваат 20% од светските количини на нафта и до 30 отсто од течниот природен гас (ЛНГ), е „затворен“ од Техеран, и покрај тврдењата на американскиот претседател Доналд Трамп за спротивното.

„Ние ја држиме рачката на глобалните цени на нафтата, а САД ќе мора да чекаат долго време пред да преземеме чекори за регулирање на цените. Пазарите на енергија станаа нестабилни и ние ќе продолжиме да се бориме додека Трамп не признае пораз“, изјави изворот за Си-Ен-Ен.

Во меѓувреме, портпаролот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ), Сардар Наини, изјави дека иранската војска нема да им дозволи на американските партнери да извезуваат „ниту еден литар нафта“ од регионот сè додека продолжува агресијата на САД и Израел против Исламската Република. Во исто време, ИРГЦ предложи арапските и европските земји да добијат транзитни права за бродови низ Ормутскиот теснец. За да го сторат тоа, тие ќе треба да ги протераат своите американски и израелски амбасадори.

Во оваа позадина, Трамп се закани дека ќе ги интензивира нападите врз Иран „20 пати“ ако Техеран ги запре испораките на нафта низ Ормутскиот теснец. „Смрт, оган и бес ќе владеат со нив. Но, се надевам и се молам дека тоа нема да се случи“, напиша Трамп на својот профил на социјалните мрежи, Truth Social. Тој го нарече своето предупредување до Техеран „подарок од Соединетите Американски Држави за Кина и сите земји што активно го користат Ормутскиот теснец“. По ова, суровата нафта Брент, која се тргуваше над 100 долари за барел, падна на 88 долари за барел.

Извор за иранската новинска агенција Фарс претходно тврдеше дека Техеран продолжува целосно да го контролира Ормутскиот теснец, кој е затворен за бродови од САД, Израел и нивните сојузници, но отворен за Кина и земјите пријателски настроени кон Иран. Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, изјави дека Техеран не го затворил теснецот и дека танкерите за нафта „се плашат“ да минуваат низ него.