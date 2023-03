Иновации на домашните дизајнерски сили на Моден викенд Скопје (фото)

Со голема Италијанска модна ноќ започна 26 издание на Моден Викенд Скопје, најпознатата смотра на мода и одговорно консумирање на истата, во овој дел од Европа.

По првиот ден кој ја славеше италијанската мода, синоќа, во Ист гејт мол, на вториот ден од Моден Викенд Скопје кој повеќе од четврт век ја редефинира и повторно ја открива идејата за тоа што значи естетика и дизајн, посетителите имаа можност да ги погледнат последните колекции, но и иновации на домашните дизајнерски сили на модната сцена.

Програмата ја започнаа претставниците на Текстилното Трговско Здружение – Текстилен Кластер кој е дел од проектот „Fashion Employment Hub” и кој е еден од фаворитите за соработка на Skopje Fashion Weekend, заради мисијата која заеднички ја делат, а посветена е на одговорната мода. Овој проект е кофинансиран од Европската Унија и од националните фондови на земјите учеснички во Интеррег ИПА ПС програмата. Тоа беше и вовед кој присутните ги однесе во светот на иновациите и иднината.

Со претставување на IKIVERSE – првата дигитална модна ревија на Моден Викенд Скопје на Искра Џокиќ Кецап. Таа е дизајнер и уметник кој користи најмодерна 3D дигитална технологија за дизајн на облека која е достапна во оваа област.„Panta Rei – сѐ тече, сѐ се менува.Оваа максима се однесува и на начинот на креирање во модниот дизајн. Живееме во дигитално време во кое секогаш се бараат нови решенија, нови алатки кои се адаптабилни и кои нудат одржлив пристап.Огледало на ова е и новата модна колекција IKIVERSE„- изјави Искра при претставувањето на својот проект.

Потоа следуваше “Hope this feels familiar”, проект кој е соработка помеѓу модната дизајнерка Теодора Митровска и визуелниот уметник Душан Стефановски.

Се работи за проект кој ги истражува границите помеѓу мода, уметност и перформанс. Иронично насловен „Hope this feels familiar„ проектот претставува нов неистражен терен за Теодора и Душан, а особено за нашата модна сцена.

Втората вечер продолжи со модната ревија на студентите на Интернационалниот институт за мода Изет Цури-личност во модниот свет кој по своето повеќедецинско работење во најстарата светска модна метропола- Париз, се стекна со непроценливо искуство во техничките области на изведба на рафинирана облека, водење сопствено ателје за облека направена по мерка и костимографија.

Секоја од студентските креации кои ги видовме синоќа, се дизајнерски преводи на индивидуално избраните теми. Креациите го ставаат акцентот на техничката изведба, но и разработената инспирација која доаѓа од различни извори како: древните и современи култури, наследството на високата мода, експериментирање со техники на изведба, историјата на модата и реинтерпретација на дизајнерските остварувања од минатото, како и одржливата мода.

По големото дефиле на Интернационалниот институт за мода, публиката имаше можност да ја погледне колекцијата “Goddess” на Емира Имери. Нејзината колекција инспирирана од богињите претставуваше драматична игра на форми, бои и додатоци кои ја рефлектираат жената како борец која никогаш не се откажува од себеси.

Мила Спасовска го потпишува брендот Yamuna. Таа презентираше аксесоари специјално дизајнирани од боите на палетата на IQOS.

„За да можам сето ова да го преведам во архитектурата на телото, острите линии ги наоѓам во кројот на парчињата. Неговата улога е да му служи на телото и да раскаже повеќе за индивидуата која го носи парчето. Во боите и деталите ја наоѓам страната на луѓето која не секогаш ја покажуваат, таа е заслужна за животот да го направи убав и полн со забава, но и непредвидливост, “изјави Спасовска за оваа необична соработка.

УРМА имаше свој интересен поп ап простор на вториот ден од FWSK. Таа е и првата концептуална онлајн продавница кај нас, која го соединува пазарењето со културата на живеење, пружајќи им несекојдневно и стилско купувачко искуство на клиентите со дизајнерски производи од висок квалитет, како и внимателно одбрани производи од етаблирани брендови, креирајќи селекција која има и културни придобивки за купувачите.

Отворена беше и изложбата “SMALL BUT PERFECT: THE ENERGY OF DESIGN FOR PEOPLE AND THE ENVIRONMENT” посветена на личностите кои на свој начин и преку својата работа се гласноговорници на циркуларната економија.

На денешниот последен ден најавен е THE BRIDAL FASHION, а ќе бидат претставени колекциите на „Ал Апарел” на Наташа Карчева, SIGMA Jewelry, VLORA & KALTRINA и FA-BU на Јагода Пачемска.

Фото : Ѓ. Ристоски