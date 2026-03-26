Инцидент на Босфор: Турскиот танкер „Алтура“ погоден од дронови додека носел 140.000 тони нафта од Русија

Танкер за сурова нафта во сопственост на турска компанија со седиште во Истанбул беше нападнат рано во четврток, на околу 14 милји од Босфорот.

Танкерот Алтура, кој припаѓа на компанијата Пергамон Денизчилик Ислетмелери А.С., исплови од рускиот пристанишен град Новоросијск на североисточниот брег на Црното Море.

Според извештаите, транспортирал околу 140.000 тони нафта кога бил нападнат околу 00:30 часот.

Извештаите покажуваат дека танкерот бил цел на беспилотно летало, а во таа прилика горниот дел од бродот и машинската просторија биле оштетени.

По нападот, танкерот повикал на помош, на што одговорил блискиот брод Ердек. Според радио комуникациите, во машинската просторија се влевала вода, но немало повредени.

Спасувачките бродови „Rescue 11“ и „Rescue 12“ од турската Генерална дирекција за крајбрежна безбедност, како и брзиот брод „Coastal Safety 5“, беа испратени на местото на инцидентот.

Танкерот „Алтура“ е под санкции на Европската Унија и на платформата „MarineTraffic“ е класифициран како дел од таканаречените флоти во сенка.