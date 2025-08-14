И вечерва протести низ Србија, демолирани простории на СНС во Нови Сад, тензии во Белград и други градови во државата

Демонстранти ги демолираа просториите на Српската напредна странка во Нови Сад вечерва откако претходно организираа собир пред Безбедносната и информативна агенција (БИА) во градот.

Демонстрантите извикуваа слогани против српскиот претседател Александар Вучиќ и СНС и фрлаа камења кон просториите каде вчера имаше големи инциденти откако приврзаници на таа партија фрлаа со пиротехника кон луѓето кои протестираа. .

Вечерва пред просториите на СНС немаше симпатизери и членови на таа партија ниту припадници на полицијата.

Центарот на Нови Сад и понатаму е блокиран за сообраќај.

Во Белград припадници на жандармеријата стојат меѓу учесниците на протестот и простории на СНС лоцирани во центарот на градот.

И во Белград демонстрантите скандираат пароли против српскиот претседател Александар Вучиќ и полицијата.

Стотици студенти и граѓани го блокираа сообраќајот помеѓу зградите на српската влада и поранешниот Генералштаб, како дел од протестот „Вечерва пукате по шевовите“.

Протести има и во над 20-на градови низ Србија.

Засега нема потврда од Кабинетот за инфомацијата на српски медиуми дека српскиот претседател Александар Вучиќ околу полноќ ќе има вонредно обраќање до нацијата по неколкудневните протести.