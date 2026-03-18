Хрватска под снег! Погледнете го автопатот Загреб-Риека

18/03/2026 10:38

И покрај фактот дека се приближуваме кон календарската пролет, снегот денеска покри голем дел од Хрватска. Според податоците на Државниот хидрометеоролошки завод, снег има кај метеостаниците Завижан и Парг-Чабар, а камерите на Хрватските автопатишта покажуваат бројни коловози покриени со снег.

Во Парг паднале дури осумнаесет сантиметри снег, а забелено е и Сљеме – ридот над Загреб,каде има дури 10 сантиметри бела покривка.

Поради снегот и дождот, патиштата се влажни и лизгави во поголемиот дел од земјата, а Хрватски автопатишта предупредуваат на зимски услови во Лика и Горски Котар. Внимателноста е клучна.

Се очекува врнежите да престанат во поголемиот дел од Хрватска попладне. 

