Херцеговските градови побелеа од силен град, проследен со грмежи, во делови од земјата – снег

Најавената бура ја погоди Херцеговина попладне, а во некои области земјата побеле поради силниот град.

Во Мостар падна силен дожд со град, придружен со силен јужен ветер и грмежи.

За ова сведочат снимки од мостарската населба Мазољице, каде што се видливи големи количини град.

Слична ситуација е забележана во Неум и Меѓугорје, каде што граѓаните биле сведоци на големи ледени топчиња.

Федералниот хидрометеоролошки институт (ФХМЗ) издаде портокалово предупредување за целата земја поради зголемените ветрови и интензивните врнежи во Краина.

Во таа област се предвидува дожд, кој постепено ќе се претвори во лапавица и снег.

Според прогнозите на ФХМЗ, во Краина се очекуваат до 40 сантиметри снег, додека во планинските области на централна Босна би можеле да наврнат до 15 сантиметри.

Најавени се и повремени бурни налети на јужен и југоисточен ветер со брзина помеѓу 40 и 75 км/ч.

Репортерот на „Аваз“ ги сними сцените во Брадина, каде што патот беше целосно покриен од снег. Видливоста е значително намалена, а сообраќајот е отежнат, што претставува дополнителен предизвик за возачите што се движат по оваа делница.

Според прогнозите на метеоролозите, врнежите ќе продолжат и во наредните часови, особено во планинските подрачја.

На возачите им се препорачува максимална претпазливост, прилагодување на брзината на условите на патот, како и задолжителна зимска опрема при движење низ повисоките подрачја.