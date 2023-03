Харисон Форд и Ке Хуј Кван со најтрогателна сцена на Оскарите

САД- Харисон Форд и Ке Хуј Кван споделија трогателно повторно обединување синоќа на сцената на 95-тото доделување на Оскарите за сите да ги видат, 39 години откако работеа заедно во Indiana Jones and the Temple of Doom.

Ѕвездата на „Се` секаде одеднаш“ – која исто така освои Оскар за најдобра споредна улога- со задоволство ја прифати наградата за најдобар филм од неговиот поранешен колега.

Форд (80) и Кван (51) се прегрнаа со топла прегратка, а ѕвездата на „Гунис“ му го бакна образот на актерот од Индијана Џонс.

Кван потоа возбудено скокна горе-долу пред да му укаже на Форд дека треба да ја додели наградата на своите колеги од актерската екипа и членовите на екипата.

Двојката повторно се обедини во септември 2022 година на настанот за обожаватели на Дизни D23, при што Кван сподели слатко селфи на Инстаграм со наслов: „Те сакам, Инди“. Индијана Џонс и Short Round повторно се обединија по 38 години“.

Кван подоцна признал дека го препознал Форд, но не мислел дека актерот ќе се сеќава на него.

Тој откри за Кајл Бјукенан од Њујорк Тајмс: „Како што се приближувам срцето ми чука. Размислувам: „Дали ќе ме препознае? Последен пат кога ме виде бев мало дете“.

„Како што се приближувам, тој се свртува и покажува со прст кон мене, и го има оној класичен, познат, пргав изглед на Харисон Форд. Одам: „Ох, боже, тој веројатно мисли дека сум обожавател и ќе ми каже да не дојди блиску до него.’

„Но, тој гледа и покажува кон мене и ми вели: „Дали си ти Short Round?“ Веднаш ме вратија во 1984 година, кога бев мало дете, и реков: „Да, Инди“. И тој рече „Дојди овде“ и ме прегрна многу“.

„Многу сум среќен за него. Тој е одлично момче. Тој е прекрасен актер. Беше кога беше мал, и сè уште е. Мило ми е. Многу сум среќен поради него“, изјавил Форд по средбата.

Кван – кој е роден во Виетнам, но емигрирал во САД на осумгодишна возраст – го стекна своето име играјќи безобразно сираче во Indiana Jones and the Temple of Doom во 1984 година.