Грција инвестира во одбрана: Купува авиони, воздушна и беспилотна одбрана

Грчката парламентарна комисија во понеделник одобри купување на повеќеслоен систем за воздушна и беспилотна одбрана вреден три милијарди евра и надградба на 38 борбени авиони Ф-16, со вкупна проценета цена од околу 4 милијарди евра, изјавија два извори за Ројтерс.

Грција веќе е во преговори со Израел за обезбедување на голем дел од ракетните системи за куполата, наречена „Ахилов штит“, со проценета цена од околу 3 милијарди евра.

„Парламентарната комисија го одобри проектот и надградбата на авионите Ф-16“, изјави висок извор директно запознаен со ова прашање. Состанокот се одржа зад затворени врати.

Грција планира да надгради дополнителни 38 авиони Ф-16 Блок 50, кои датираат од 1990-тите, на модерната верзија „Вајпер“ со проценета цена од околу 1 милијарда евра, додаде изворот.

Друго лице ја потврди информацијата.

Планирани се дополнителни трошоци

Грција има околу 150 авиони Ф-16 и веќе модернизираше околу 40 од нив.

Грчката влада соопшти дека планира да потроши вкупно околу 28 милијарди евра до 2036 година за модернизација на своите вооружени сили, додека излегува од должничката криза од 2009-2018 година и се обидува да го одржи чекорот со својот историски ривал Турција.

Новата набавка ќе треба да биде одобрена и од највисокото тело за надворешни работи и одбрана на Грција, KYSEA.

Комитетот, исто така, даде зелено светло во понеделник за модернизација на четири застарени фрегати MEKO 200 и договор за одржување на воен транспортен авион C29J.