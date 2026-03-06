Грција ѝ доаѓа на помош на Бугарија: „Го правиме ова за антибалистичка заштита од Иран“

Грчкиот министер за одбрана Никос Дендиас во петокот објави распоредување на системи „Патриот“ во северна Грција за да ѝ обезбеди на Бугарија „антибалистичка заштита од Иран“.

Дендиас објави дека батерија „Патриот“ ќе биде преместена на север од земјата „во наредните часови“.

Два грчки авиони Ф-16 се преместени и во северна Грција со „ексклузивна задача да обезбедат дополнителна заштита на Бугарија“, нагласи грчкиот министер. На платформата X, Дендиас напиша дека разговарал со својот бугарски колега Атанас Запријанов, на кого му рекол дека Атина ќе „ѝ обезбеди секаква можна помош“ на Софија.

За време на телефонскиот разговор, двајцата министри разговарале и за „зголемување на нивото на подготвеност на системот за воздушна одбрана долж југоисточниот дел“ на Алијансата, што претходно го објави и самиот НАТО, според соопштението на бугарското Министерство за одбрана објавено во петокот.

Во четврток, Атина распореди и ракети „Патриот“ на островот Карпатос на Додеканеските острови, кој се наоѓа во близина на турскиот брег, а од почетокот на новата војна на Блискиот Исток, Грција испрати две фрегати и четири авиони Ф-16 на Кипар, пренесува Франс Прес.