Големите американски банки остварија профит од 50 милијарди долари во првите три месеци

Големите американски банки остварија профит во вредност од речиси 50 милијарди долари во првите три месеци од годината, бидејќи имаа корист од турбуленциите на берзата предизвикани од војната меѓу САД и Израел против Иран.

Најголемите заемодаватели на Волстрит објавија скок на приходите во првиот квартал, што го одразува порастот на побарувачката за трговски услуги, бидејќи инвеститорите ги отфрлија ризичните акции и обврзници и бараа побезбедни засолништа за своите пари.

Во средата, Банката на Америка и Морган Стенли објавија скок на профитот, придружувајќи им се на Голдман Сакс, ЏП Морган, Сити и Велс Фарго во објавувањето силни резултати оваа недела. Заедно, шесте банки објавија профит од 47,4 милијарди долари.

Инвеститорите се обидуваат да ја намалат својата изложеност на компаниите поради последиците од економските шокови предизвикани од конфликтот на Блискиот Исток. Нарушениот сообраќај на танкери во Ормускиот теснец доведе до пораст на цените на енергијата, зголемување на прогнозите за инфлација, стапките на задолжување и веројатноста за глобална рецесија.

Немирите на пазарот, исто така, ги засилија постојните стравувања за тоа дали некои компании за вештачка интелигенција вредат толку колку што некои тврдеа, и ги обновија загриженостите за квалитетот на кредитите издадени од некогаш процутувачкиот приватен кредитен сектор.

Но, паниката кај инвеститорите беше подарок за трговските бироа во многу американски инвестициски банки, помагајќи им на заемодавателите како што е ЏП Морган да пријават скок од 13% во профитот на 16,5 милијарди долари во првиот квартал, во споредба со истиот период претходната година.

Голдман Сакс објави дека профитот скокнал за 19% во првите три месеци од годината на 5,6 милијарди долари, бројка што нејзиниот извршен директор, Дејвид Соломон, ја поздрави како „многу силен настап… дури и кога условите на пазарот станаа понестабилни“.

Банката на Америка, вториот по големина американски заемодавач, во средата соопшти дека профитот пораснал за 17% во првиот квартал на 8,6 милијарди долари, бидејќи нестабилноста ја зголемила активноста на нејзиното биро за тргување. Сепак, нејзиниот извршен директор, Брајан Мојнихан, рече дека одборот на банката „останува буден за еволутивните ризици“, што одразува поширока загриженост дека продолжениот конфликт на Блискиот Исток би можел да ги намали трошоците на домаќинствата, приходите од бизнисите и на крајот глобалниот раст.

Сити објави зголемување на профитот од 42% на 5,8 милијарди долари, а Морган Стенли забележа зголемување на профитот од 30% на 5,6 милијарди долари. Велс Фарго објави зголемување на профитот од 7% во првиот квартал на 5,3 милијарди долари.