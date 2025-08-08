Годишната инфлација во Грција во јули зголемена на 3,1 отсто

Годишната инфлација во Грција минатиот месец минимално се зголемила на 3,1 отсто, согласно официјалните податоци од грчката Служба за статистика, а за една година, над 10 проценти се поскапи цените на овошјето, кафето, кириите и струјата, јави дописничката на МИА од Атина.

Од јули 2024 до јули 2025 година, најголемо зголемување, за 19,3 проценти бележи овошјето, струјата е за 18,9 отсто поскапа, кафето за 16,8 проценти, а кириите се зголемиле за 11,3 отсто.

Зголемување на цените, но помало од десет отсто има речиси кај сите производи и услуги.

Во однос на намалувањата на цените има само кај неколку категории.

Најголемо е намалувањето на цената на маслиновото масло за 27,1 отсто, како и на нафтата за греење за 12,9 проценти, додека пак од прехранбените производи, единствено поевтини (за осум отсто) се тестенините.