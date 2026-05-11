Глобалниот форум за дизајн ќе ги собере врвните меѓународни дизајнери во Истанбул

Со својата единствена енергија, Истанбул секогаш бил неисцрпна инспирација за уметниците и дизајнерите. Овој град со богата и историја и култура, секоја година е домаќин на над 20 меѓународни уметнички и дизајнерски настани, а од 13 до 16 мај, годинава за првпат во Истанбул се одржува Глобалниот форум за дизајн, што дополнително ја зајакнува неговата улога како место за средби за глобалната дизајнерска заедница.

Глобалниот форум за дизајн Истанбул е замислен не само како програма за настан, туку како „перформанс во градот“, кој се одвива низ четири различни слоеви на искуство. Првата фаза од програмата наречена „Создавање места“ опфаќа серија привремени дизајнерски инсталации поставени низ комплексот на палатите Топкапи и на уникатни локации на Историскиот Полуостров, додека на темата „Преиспитување“, ќе се одржи меѓународен натпревар за дизајн за повторно оживување на градинарската култура на Истанбул. Програмата „Истанбулар“ ќе овозможи да се изгради интерактивна мрежа за креативците од градот да придонесат визуелно, аудитивно и уреднички, а во рамки на темата „Светови во контакт“, форумот содржи дводневна програма на сесии, презентации и дискусии што ги здружуваат меѓународните и локалните дизајнери, мислители и уметници.

Глобалниот форум за дизајн во Истанбул е поддржан од Турската агенција за промоција и развој на туризмот и има за цел да го истакне потенцијалот на Турција во креативната индустрија на глобално ниво, како и да го позиционира Истанбул како динамичен центар на дизајнерската сцена.

Благодарение на напредната инфраструктура која вклучува 41 конгресен центар, 225 уметнички галерии и широк спектар на дизајнерски програми низ 27 универзитети, Истанбул претставува вистински уметнички центар, но и дом на нова генерација талентирани дизајнери и уметници. Креативната сцена на градот е дополнително збогатена со широк спектар на меѓународни настани, од големи фестивали до независни уметнички иницијативи, вклучувајќи го Истанбулското биенале, Современиот Истанбул, Истанбулскиот музички фестивал, CI Bloom и Истанбулскиот филмски фестивал.

(Комерцијален текст)