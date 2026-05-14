Global Engineer Girls North Macedonia дел од средбата на девојки-инженери од осум држави

Global Engineer Girls North Macedonia беше дел од средбата на Global Engineer Girls (GEG) во Истанбул, каде идните жени-инженери од Турција, Косово, Саудиска Арабија, Шпанија, Брегот на Слоновата Коска, Мозамбик и Обединетото Кралство се собраа на настан посветен на важноста на глобалната солидарност, женското лидерство, меѓукултурната размена и заедничката визија за создавање инклузивна иднина во инженерството и технологијата. Домаќин на настанот беше Ебру Оздемир, претседателка на Фондацијата Лимак и на Лимак Холдинг, водечка меѓународна бизнис групација и инвеститор на проектот Diamond of Skopje. На настанот присуствуваше и Махинур Оздемир Гокташ, министерка за семејство и социјални услуги на Турција, заедно со лидери, ментори и професионалци од различни индустрии од целиот свет.

Global Engineer Girls (GEG) е програма за општествено влијание која Лимак ја започна во 2015 година како „Engineer Girls of Türkiye“, а во 2022 година беше трансформирана во меѓународна иницијатива. Во соработка со повеќе од 80 универзитети и речиси 40 инженерски факултети и насоки, иницијативата има цел да го унапреди учеството на жените во СТЕМ областите.

На средбата учествуваа вкупно 320 студентки од сите земји учеснички, а во текот на настанот, 22 истакнати лидери одржаа сесии на теми како лидерство, иновации, технологија, кариерен развој и зајакнување на улогата на жените во инженерството. Покрај студентките, на собирот присуствуваа и повеќе од 500 учесници, меѓу кои поранешни членови на програмата, ментори, тренери и претставници на проектот.

Нагласувајќи ја важноста на еднаквите можности во инженерството, Ебру Оздемир изјави:

„Во денешниот свет повеќе не зборуваме само за ‘кодирање’ или ‘пресметување’. Зборуваме за вештачка интелигенција, автоматизација и одржливост. Ако сакате да ги решавате најкомплексните инженерски предизвици во светот, невозможно е да бидете конкурентни на глобално ниво доколку изоставите половина од вкупниот талент. Глобалните податоци покажуваат дека инженерските тимови со родова разновидност имаат 25% поголема веројатност за подобри резултати, но жените и понатаму сочинуваат само 28% од дипломираните инженери во светот. Ние сме тука за да ги промениме овие бројки. Вие сте тие што ќе обезбедат алгоритмите на иднината да бидат праведни. Тоа што ги гледаме денес нашите поранешни учеснички, жени кои некогаш стоеле таму каде што сте вие денес, а сега успешно ги градат своите професионални кариери, е најконкретниот пример за ‘GEG ефектот’. Сега сте дел од сестринството Global Engineer Girls со 2.000 членови. Секогаш кога ќе ви биде потребен деловен партнер, ментор или храброст да го кренете својот глас, сетете се на овој ден и на енергијата во оваа сала.“

Настанот го одбележа осмото издание на овој годишен собир и ја претстави трансформацијата на иницијативата од национална програма во Турција во глобално движење под брендот Global Engineer Girls, чиј дел засега се Турција, Обединетото Кралство, Косово, Северна Македонија, Саудиска Арабија, Шпанија, Брегот на Слоновата Коска и Мозамбик.