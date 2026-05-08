Ѓоковиќ по поразот од Прижмиќ: Нема да зборувам за тоа

Младиот хрватски тенисер Дино Прижмиќ (20) ја постигна победата на својата кариера победувајќи го Новак Ѓоковиќ во второто коло на Мастерсот во Рим со резултат 2:6, 6:2, 6:4. Во натпреварот што започна со неколку часа доцнење поради дождот и долгите претходни натпревари, Прижмиќ покажа исклучителна ментална сила и квалитет откако го загуби првиот сет и го надигра најуспешниот тенисер на сите времиња. По натпреварот, на прес-конференција, Ѓоковиќ одби да одговори на прашања за можни здравствени проблеми.

Кога беше прашан дали имал проблеми со стомакот или болки во рамото за време на натпреварот, српскиот тенисер не сакаше да даде конкретен одговор.

„Се надевам дека разбирате дека нема да зборувам за тоа. Сакам да му честитам на Дино, тој заслужено победи денес. Дојдов тука да одиграм еден или повеќе натпревари, но за жал беше само еден. Во ред е. Мило ми е што барем се борев до крај. Сакам да им се заблагодарам на публиката, повторно беше неверојатно. Не ја земам здраво за готово поддршката и љубовта што ги добивам“, рече Ѓоковиќ.

Ѓоковиќ призна дека неговите подготовки за турнири редовно биле попречени од физички проблеми во последно време. „Да, искрено, подготовките не се идеални. Не се сеќавам кога последен пат во последните неколку години имав подготовка без никакви физички или здравствени проблеми пред турнир. Секогаш се појавува нешто.

Тоа е нова реалност со која морам да се справам. Да, фрустрирачко е. Во исто време, моја одлука е да продолжам да настапувам во оваа состојба и под овие околности. Што е, е“, нагласи тој. На прашањето дали би бил подготвен да игра на Ролан Гарос, тој одговори: „Не знам. Се надевам. Ќе видиме што ќе се случи. Одам директно на Ролан Гарос. Тоа е одлуката што ја донесов.“

Конечно, тој го оцени и својот настап во Рим. „Беше во ред. Не играв толку лошо. Искрено, воопшто не мислам дека играв толку лошо. Вториот сет е, очигледно, за заборав со оглед на тоа како се чувствував на теренот, но првиот и третиот беа сосема во ред. На крајот, беше добра борба. Јасно можам да видам што ми недостига.

Дефинитивно не сум на нивото на кое сакам да бидам за да се натпреварувам со најдобрите и да одам далеку“, рече Ѓоковиќ, заклучувајќи: „На крајот на краиштата, тоа бара натпревари, и мора да почнете некаде. Сакав да почнам порано, но не можев. Ситуацијата е таква каква што е. Само се прилагодувате и го извлекувате максимумот од тоа. Тренирам напорно, колку што ми дозволува телото, но она што се случува на теренот е навистина непредвидливо.“