Герасимовски: Се санира пешачката патека од хотел „Best Western“ до Министерството за финансии

Градоначалникот Горан Герасимовски информира дека општинските служби активно работат на санација на пешачката патека што води од хотел „Best Western“ на улица „Македонија“ до Министерството за финансии. Оваа интервенција е на барање на жителите кои живеат во околните згради.

„Со санацијата на оваа пешачка патека не само што им излегуваме во пресрет на барањата на граѓаните, туку овозможуваме и полесен пристап, подобра проодност и поголема безбедност за пешаците. Центар треба да биде урбано, функционално и удобно место за живеење, а токму тоа и го правиме секојдневно. Досега, реконструиравме 20 улици на територија на општината со фокус на безбедноста, пристапноста и урбаното уредување“, вели Герасимовски.