Герасимовски: Се санира пешачката патека од хотел „Best Western“ до Министерството за финансии

08/08/2025 13:31

Градоначалникот Горан Герасимовски информира дека општинските служби активно работат на санација на пешачката патека што води од хотел „Best Western“ на улица „Македонија“ до Министерството за финансии. Оваа интервенција е на барање на жителите кои живеат во околните згради.

„Со санацијата на оваа пешачка патека не само што им излегуваме во пресрет на барањата на граѓаните, туку овозможуваме и полесен пристап, подобра проодност и поголема безбедност за пешаците. Центар треба да биде урбано, функционално и удобно место за живеење, а токму тоа и го правиме секојдневно. Досега, реконструиравме 20 улици на територија на општината со фокус на безбедноста, пристапноста и урбаното уредување“, вели Герасимовски.

Поврзани содржини

Без вода дел од Маџир Маало
Корисници од дел од Аеродром без вода поради дефект на ул. „Руди Чајавец“
Алиу: За онколошки пациенти влезот на новиот паркинг на Клинички ќе биде бесплатен, најскап ќе биде за граѓани кои не се пациенти
Меѓународна музичко поетска вечер „Ромската роза никогаш нема да умре во холокаустот“
Никола Божиновски е нов претседател на Советот на Општина Бутел
Без вода шест улици во Скопје
Инвестициите од ЕМОФ остануваат за студентите – подобри услови во домовите
(Галерија) Ѓубрето царува покрај Вардар под Калето

Најчитани