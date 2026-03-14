Гардијан: Хрватска ќе има корист од кризата на Блискиот Исток

Европејците кои планираат да одат на одмор во источниот Медитеран ова лето сè повеќе ги менуваат своите планови и избираат повеќе западни дестинации или Карибите поради војната меѓу САД, Израел и Иран, предупредуваат туристичките компании.

Патниците од Велика Британија и остатокот од Европа сè повеќе ги напуштаат дестинациите како Кипар, Турција и Грција и се свртуваат кон Италија, Шпанија, Малта и Хрватска, објави Гардијан. Причината се откажувањата на летови и затворањето на воздушниот простор во регионот на Блискиот Исток, што ги наруши плановите за одмор.

Најголемиот европски туроператор Туи објави дека побарувачката за одмори во Шпанија, Португалија, Грција и Капо Верде нагло се зголемила во последните денови, бидејќи патниците се одлучуваат за она што го нарекуваат „добро познати и лесно достапни дестинации“.

„Иако гледаме некои откажувања во погодените области, досега има повеќе луѓе кои само ги менуваат своите планови отколку оние кои целосно се откажуваат од своето патување“, рече Нил Свансон, директор во Туи.

Силен интерес за Хрватска

Сличен тренд се забележува и кај туристичката агенција „Хејс Травел“, која презеде дел од филијалите на банкротираниот „Томас Кук“. Според Џонатон Вудал-Џонстон, побарувачката расте особено силно за патувања во Италија, Малта и Хрватска. Во исто време, сè повеќе Европејци размислуваат и за патувања преку Атлантикот за да избегнат можни прекини во сообраќајот.

Свансон вели дека интересот за патување на долги релации е особено силен. „Гледаме многу голема побарувачка за директни летови до Карибите, особено до Доминиканската Република и Јамајка“, истакна тој.

Марк Дугид од туристичката компанија „Куони“ тврди дека интересот за Карибите буквално експлодирал во последните недели. „Побарувачката е над сите очекувања“, рече тој. Но, промената си има своја цена.

Огромен скок на цените на летовите

„Сè е едноставно стеснето на пазарот“, објаснува Дугид. „Гледаме огромни скокови на цените на авионските билети бидејќи има толку малку преостанати места. Зборуваме за до 1.000 фунти по лице за економска класа, што го прави таквото патување недостапно за многумина.“

На пример, најевтините повратни летови од Лондон до Антигва и Барбуда за последната недела од март беа околу 720 фунти пред само една недела, според ценовниот систем на Google. Оттогаш тие се зголемија за 27 проценти на 917 фунти.

Војната на Блискиот Исток веќе има сериозно влијание врз туристичката индустрија. Акциите на онлајн туристичката агенција On the Beach паднаа за дури 13 проценти во четврток откако компанијата ја суспендираше својата прогноза за профитот за целата година. Како причина за тоа се наведува „непознатото времетраење и исход на војната“ и долгорочните импликации за патувањата.

Компанијата им кажа на инвеститорите дека веќе забележала „значително забавување“ на резервациите за дестинации како што се Турција, Кипар и Египет. Резервациите се намалија и за Грција, чија економија е во голема мера зависна од туризмот. Сепак, Tui вели дека побарувачката за грчки одмори повторно се зголемила во последните денови.

Акциите на други туристички компании, исто така, беа погодени од геополитичките тензии. Акциите на EasyJet паднаа за околу 16 проценти, а на Jet2 за околу 10 проценти по почетокот на американско-израелските напади врз Иран. Неизвесноста ја поттикна и онлајн туристичката агенција Loveholidays, која беше посочена како една од најголемите планирани IPO на Лондонската берза оваа година, наводно да го одложи своето котирање.

Во меѓувреме, туристичката индустрија на Блискиот Исток е практично парализирана. Британското Министерство за надворешни работи им советува на граѓаните да не патуваат во Обединетите Арапски Емирати, Јордан, Катар, Бахреин и Оман.

British Airways ја откажа сезонската рута помеѓу Лондон Хитроу и Абу Даби барем „доцна оваа година“. Нискобуџетната авиокомпанија Wizz Air, исто така, објави дека ќе пренасочи околу половина од својот капацитет на Блискиот Исток кон европски туристички дестинации и градови како што се Хрватска, Шпанија, Португалија и Италија до септември.