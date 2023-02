(Фото) Награди SAG : Најдоброто од црвениот ќилим

САД- Доцна синоќа во Лос Анџелес беа доделени SAG наградите (Screen actors guild), кои ги доделува професионалното здружение на актери за најдобри остварувања во изминатата година.За најдобар актерски ансамбл беше прогласена екипата на филмот “Everything Everywhere All at Once”.

За најдобра главна актерка беше прогласена Мишел Јео, за бнајдобар главен актер- Брендан Фрејзер, а за најдобри споредни актери – Ке Хју Куан и Џејми Ли Кертис.

Славните актерки од А-листата во оваа пригода за црвениот килим прошетаа во гламурозни креации.