Филмските критичари го наградија Харисон Форд за успешната кариера

Холивуд- На Харисон Форд не му требаа цели три минути за да одржи еден од најнезаборавните говори на наградите по избор на критичарите кои ги оценуваат најдобрите актери и продукции во Холивуд во изминатата година.

Видно емотивниот Форд излезе на сцената синоќа на гала церемонијата на Critics Choice Awards за да ја прими наградата за достигнување во кариерата, која ги вклучува некои од најголемите блокбастери во историјата, како што се играњето на Хан Соло во „Star Wars”“ и археологот Индијана Џонс.

Водителката на „Critics Choice Awards“, Челзи Хендлер веќе го повика Форд во својот монолог дека е една од нејзините славни личности, но режисерот на „Indiana Jones and the Dial of Destiny” Џејмс Манголд беше тој што му ја врачи наградата на Форд.

„Најголемите ѕвезди во познатиот универзум се нарекуваат променливи хипергиганти… Се разбира дека Харисон Форд е ѕвезда. Сепак, вечерва поднесувам дека тој е променлив хипергигант“, рече Манголд. „Ѕвезда толку голема што содржи мноштво. Ѕвезда толку уникатна што привлекува други ѕвезди. Тој го загреа секој од нашите животи“.

Манголд потоа наброја повеќе од десетина од најголемите филмови на актерот – од from “American Graffiti” и “Apocalypse Now,” до “Witness” и “The Fugitive,” како и “Working Girl” и “Blade Runner.”

„Фактот што ја кажав таа неверојатна, завидна листа на филмови и изведби без воопшто да ја спомнам „Војна на ѕвездите““, се пошегува режисерот. „Работата на Харисон го одзема здивот. Тоа е крајно безвременско. Тоа е автентично, длабоко почувствувано, мажествено, но ранливо, често потресно и често смешно. Неговото дело е многу популарно и критички почитувано, и го претставува гласот на еден единствен уметник“.

Откако ролна од најголемите хитови на Форд свиреа за толпата, суперѕвездата изгледаше малку збунето додека ја бакнуваше својата сопруга Калиста Флокхарт и ја започна својата прошетка до сцената, шетајќи низ просторијата на А-листерите кои аплаудираа на неговата работа.

„Пред сè, навистина сум среќен што сум овде и само што гледам во што се претвора нашиот бизнис“, рече Форд откако стигна до микрофонот. „И сите талентирани луѓе кои добиваат можности кои веројатно не би постоеле во раниот дел од мојата кариера. Многу сум среќен поради тоа.”

Гледајќи наназад на сопствената кариера, Форд рече: „Тука сум поради комбинацијата на среќа и работата на прекрасни режисери, писатели и филмаџии. Чувствувам огромна среќа“.

Ова се дел од наградените, по избор на критичарите.

Најдобра актерка: Ема Стоун, Poor Things

Најдобар актер: Пол Џамати, The Holdovers

Најдобар режисер: Кристофер Нолан, Опенхајмер

Најдобар филм: Опенхајмер

(Варајати)