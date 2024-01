Еве од што почина Алек Музер, актер и фитнес модел

Официјалната причина за смртта на Алек Мусер е откриена. Канцеларијата на медицинскиот преглед на округот Сан Диего утврди дека ѕвездата на сапуницата All My Children се самоубила, со самонанесена прострелна рана во градниот кош. Тој имаше 50 години.

Свршеницата на ѕвездата од сапуницата, Пејџ Прес, последен пат го видела Музер жив ноќта пред неговата смрт во нивниот дом во Дел Мар на 12 јануари, според соопштението за печатот од канцеларијата на судскиот совет. Утрото на 13 јануари таа го пронашла Мусер „седнат и паднат напред на подот во бањата“. Болничарите и органите на редот ја потврдија смртта.

Прес објави емотивна објава на Инстаграм по неговата смрт.

„Рип на љубовта на мојот живот. @alecmusser Никогаш нема да престанам да те сакам“, гласеше објавата на Press со исечоци од списанието на Musser. „Моето срце е толку скршено“.

Музер го играше Дел Хенри на All My Children помеѓу 2005 и 2007 година, во сите 43 епизоди. Беше победник на SOAPnet на I Wanna Be a Soap Star сезона 2.

Други улоги ги вклучуваат Road to the Altar (2009), Rita Rocks (2009), Grown Ups (2010), The Phantom Executioner (2010) и Desperate Housewives (2011).

Музер, исто така, работеше како фитнес модел, вклучително и за Abercrombie & Fitch, и имаше договор со Silver Model Management во Њујорк.