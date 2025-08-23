Еруптираше еден од најактивните вулкани во светот

Вулканот Килауеа на Хаваи повторно еруптираше во петокот, исфрлајќи спектакуларни лави од лава до 30 метри височина над кратерот. Ова е 31-ви пат еден од најактивните вулкани во светот да ја покаже својата моќ од декември минатата година, пишува NPR.

Северниот отвор на кратерот почна континуирано да исфрла лава во утринските часови, а неколку часа подоцна стопената карпа почна да се прелева. Импресивни фонтани од лава следеа попладне. За среќа, ерупцијата е ограничена исклучиво на кратерот на врвот и нема опасност за населените области.

Научниците не можат со сигурност да предвидат како ќе заврши сегашната ерупција. Сличен модел на повторувачки ерупции е забележан и претходно, на пример, во 1959, 1969 година и за време на ерупција што започна во 1983 година и траеше три децении.

Вулканот се наоѓа на најголемиот остров на хавајскиот архипелаг, на 320 километри од најголемиот град Хонолулу.

Ерупцијата значително го зголеми бројот на посетители во националниот парк каде што се наоѓа вулканот. Портпаролката на паркот, Џесика Феракан, им советува на сите што сакаат да видат лава да ги следат предупредувањата на Геолошкиот завод на САД, бидејќи епизодите на ерупција можат да бидат краткотрајни.

Таа ги предупреди посетителите да се држат до обележаните патеки поради нестабилните рабови на карпите и скриените пукнатини во земјата. Вулканскиот гас, стаклото и пепелта исто така можат да бидат опасни, рече таа.