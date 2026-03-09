Ердоган: Нашата главна цел е да ја држиме Турција подалеку од овој конфликт

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган изјави денеска дека тој и високите функционери ги анализирале можните последици од кризата на Блискиот Исток, од економијата и трговијата до безбедноста на границите.

„Од 28 февруари сме во состојба на висока готовност со сите наши единици. Ги мобилизиравме сите државни институции“, рече Ердоган по состанокот на кабинетот во Анкара.

„Нашата главна цел е да ја држиме нашата земја подалеку од овој пожар“, додаде тој.

Изјавата доаѓа откако НАТО претходно пресретна балистичка ракета лансирана од Иран кон Турција, додека расте загриженоста дека војната меѓу САД и Израел против Иран може да се прошири на целиот регион.

Турскиот претседател по состанокот на кабинетот изјави дека Техеран бил предупреден откако втора балистичка ракета влегла во турскиот воздушен простор, а потоа била пресретната од воздушната одбрана на НАТО. Тој додаде дека Анкара не сака потези што би фрлиле сенка врз „илјадагодишните соседски и братски врски“ со Иран, но и дека Турција ќе продолжи да презема дополнителни мерки откако во понеделник распореди шест борбени авиони Ф-16 во северен Кипар.