Емир Кустурица го поддржа Орбан. Му посака победа на изборите

Познатиот филмски режисер Емир Кустурица, кој освои двократната Златна палма, испрати порака за поддршка до унгарскиот премиер Виктор Орбан пред изборите.

Режисерот на „Се сеќаваш ли Доли Бел“ и „Андерграунд“, кој долго време е ентузијастичен поддржувач на политиките на Владимир Путин, беше генерален директор на Театарот на Руската армија и моментално бара руско државјанство, во видео споделено од Орбан рече дека долго време му е благодарен на унгарскиот премиер за „претставувањето на традиционалните вредности, семејството, унгарската национална култура и економскиот просперитет што го изгради со својот конзервативен пристап“.

„Ви посакувам се најдобро и се надевам дека повторно ќе победите“, рече Кустурица, кој зборуваше заедно со својот стар пријател Милорад Додик, осудениот поранешен претседател на Република Српска. На Додик му беше одземен претседателскиот мандат минатата година откако беше осуден на една година затвор и беше забрането да извршува јавни функции шест години на 1 август, но оттогаш секој месец доаѓа во Будимпешта на средби со унгарскиот премиер.

Орбан му се заблагодари на Кустурица за неговата поддршка.