„Еми“ не може без „Династија“: Џоан Колинс е дива и на 90 години

Лос Анџелес– 75. издание на Еми беше за носталгичен поглед на класичната телевизија – од All in the Family до Ally McBeal. Но, таму имаше една ѕвезда од Династија – злобната Алексис, за да ги потсети сите дека не само што изгледа добро на 90-годишна возраст, туку е и вистинска модна икона.

Џоан Колинс зачекори на црвениот тепих и ги натера сите да воздивнат за нејзиниот прекрасен фустан со потпис на Џени Пакам. Ледениот син фустан беше совршен избор за холивудското кралско семејство. Сјајниот дизајн блескаше од секој агол, а меките, женствени ракави даваа етеричен ефект. Речиси како да лебдеше по црвениот тепих. Накитот на Колинс, исто така, го дополни нејзиниот гламурозен изглед со смели обетки и сатенски ракавици. Таа додаде волумен на нејзината прекрасна црна коса и избра храбра црвенкармин за драмата – беше совршено!

Колинс, исто така, ја потресе сцената на театарот „Пикок“ во понеделникот вечерта кога ја претстави Еми за извонредна ограничена серија или антологиска серија заедно со Тараџи П. Хенсон. Во публиката за да ја поддржи беше и нејзиниот 58-годишен сопруг Перси Гибсон, кој гордо стоеше покрај неа цела вечер.

И нивната разлика во возраста од 32 години не ја вознемирува ниту малку – таа нема ништо друго освен пофалби за нејзиниот сопруг со кого е речиси 22 години. „Јас сум многу среќна“, изјави таа за магазинот „Сага“ во 2022 година. „Тој се грижи за сè. Тој се грижи за моите деца и за сите наши финансии. Тој е љубовта на мојот живот. Тоа е одличен брак, одлична врска“.

Холивудската легенда, исто така, има тајна за нејзиниот младешки сјај во оваа сезона од животот, тврдејќи: „Не сум направила ниту една естетска операција“. Таа објасни за Гардијан: „Не можев да го сторам сето тоа. Како прво, јас сум игла-фобична. Мајка ми ми рече да ја хидрирам кожата и да користам ноќен крем“. Кога станува збор за модни совети, она што е старо на крајот повторно ќе стане ново. „Знаеш, тие велат дека ако имаш нешто и не си го носиш една година, да се ослободиш од тоа? Не верувам во тоа“, сподели таа со Сандеј Тајмс, притоа откривајќи дека сè уште има гардероба од нејзините години на Династија. „Ох, кога глумев во Династија, понекогаш одев во Париз за Диор. Го познавав [Џани] Версаче многу добро. Версаче ме подари со неколку убави работи што сè уште ги имам“.