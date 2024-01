„Еми“ не го заборави Метју Пери, го испрати со тематската песна од „Пријатели“

Лос Анџелес – Метју Пери доби емотивна почит за време на сегментот Emmys In Memoriam од 2023 година, во кој беа вклучени и ѕвездите како Лен Гудман, Андре Брагер, Ленс Редик, Пол Рубенс, Барбара Волтерс, Анџела Лансбери, Кирсти Али и други. Поп-пејачот Чарли Пут и дуото пејач-текстописец The War and Treaty настапија за време на сегментот, прво започнувајќи со преработка на песната на Пут „See You Again“ пред да ја изведат скратената верзија од тематската песна „Friends“ („I’ll Be There for You” од The Rembrandts).

Пери почина неочекувано на 28 октомври 2023 година на 54 години. Според полицијата, тој бил пронајден како не реагира во џакузи во неговиот дом во Лос Анџелес. На местото на настанот немаше траги од лоша игра или дрога. Канцеларијата на медицинскиот преглед на округот Лос Анџелес подоцна откри дека тој починал од „акутните ефекти на кетаминот“.

Пери беше најпознат по тоа што го играше урнебесниот, саркастичен Чендлер Бинг во „Пријатели“ во 90-тите и раните 2000-ти. Тој глумеше во повеќе од 200 епизоди на ситкомот на NBC во 10 сезони.

„Сите сме крајно уништени од загубата на Метју. Бевме повеќе од обични другари од актерската екипа. Ние сме семејство. Има многу што да се каже, но токму сега ќе одвоиме малку време да тагуваме и да ја обработиме оваа неизмерлива загуба“, напишаа членовите на актерската екипа на Пери од „Пријатели“, Џенифер Анистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мет Лебланк и Дејвид Швимер во изјава по веста за неговата смрт.

Ко-ѕвездите на Пери во „Пријатели“ продолжија да споделуваат лични почести за актерот, при што Анистон ексклузивно му кажа на Variety дека му праќала порака на денот на неговата смрт.

„Тој беше среќен. Беше здрав. Тој се откажа од пушењето. Беше во форма. Беше среќен – тоа е сè што знам“, рече Анистон. „Буквално пишував со него тоа утро, смешниот Мети. Тој немаше болки. Тој не се мачеше. Беше среќен“.

Мет Лебланк напиша на Инстаграм дека „времето што го поминавме заедно се меѓу омилените времиња во мојот живот“, додавајќи: „Беше чест да ја споделам сцената со тебе и да те наречам мој пријател. Секогаш ќе се насмевнам кога ќе помислам на тебе и никогаш нема да те заборавам. Никогаш. Рашири ги крилјата и летај брат, конечно си слободен. Многу љубов. И претпоставувам дека ги задржуваш 20-те долари што ми ги должиш“.

По веста за неговата смрт, основана е Фондацијата Метју Пери за да им помогне на поединци кои се справуваат со зависност. (Варајати)