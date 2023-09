„Ем-ти-ви“: Шон „Диди“ Комбс е глобална икона

Шон „Диди“ Комбс, претприемач, извршен директор, основач и уметник на Bad Boy Records, ќе ја прими наградата Глобална икона и ќе настапи на VMA наградите на MTV во 2023 година, кои ќе се емитуваат во живо од Пруденталниот центар во Њу Џерси во вторник, 12 септември во 20 часот.

Диди, чиј нов албум „The Love Album: Off the Grid“, исто така ќе настапи на настанот, што ќе го одбележи неговиот прв настап на VMA од 2005 година. На настанот ќе настапат и Doja Cat, Anitta, Lil Wayne, Kelsea Ballerini, Tomorrow X Together, Demi Lovato, Karol G, Måneskin и Stray Kids .

Покрај добивањето на наградата за глобална икона, Диди е номиниран и за четири други награди оваа година за неговата работа на „Creepin“ (Ремикс) и „Gotta Move On.” Неговите номинации вклучуваат 2 за „Најдобра соработка“, како и за најдобар рап и најдобар R&B.

Наградата Глобална икона, која потекнува од Европските музички награди (EMAs) на MTV, слави уметник или бенд чија неспоредлива кариера и континуирано влијание постигнаа уникатно ниво на глобален успех во музиката и пошироко. Диди исто така беше домаќин на MTV Europe Music Award 2002 во Палацо Сант Жорди, Барселона, Шпанија.

Овој сет ќе биде првиот соло албум на Диди откако го издаде „Press Play“ во 2006 година, но следи неодамнешниот список на синглови од хитмејкерот. Во последната година, тој го регрутира Брајсон Тилер за „Gotta Move On” – кој доби ремикси од Ашанти, Јунг Мајами, Тори Ланез – заедно со PartyNextDoor со „Секс во Порше“. Тој неодамна го издаде „Act Bad“ со City Girls и Fabolous, а исто така објави и ремикс на „Creepin“ на Metro Boomin. (Варајати)