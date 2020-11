Џони Деп го загуби случајот против „Сан“

Англија– Џони Деп ја загуби тужбата против британскиот таблоид „Сан“ и главниот уредник Ден Вутон, којашто неколку месеци се водеше во Кралскиот суд на правдата во Лондон, Велика Британија.

Во фокусот на тужбата беше напис објавен на интернет-страницата на списанието „Сан“ во април 2018 година, под наслов „Несовесно: Како може Џ.К. Роулинг да биде ’многу среќна‘ со најмувањето на сопруготепачот Џони Деп во новиот филм ’Фантастични ѕверки‘?“ („Gone Potty: How can JK Rowling be ‘genuinely happy’ casting wife beater Johnny Depp in the new Fantastic Beasts film?”).

Џони Деп смета оти називот „сопруготепач“ е навреда и нарушување на неговиот углед.

Во својот заклучок, судијата истакна: „Тужителот [Деп] не успеа да ја докаже постапката за клевета. Иако, ги докажа неопходните елементи на својата причина за дејствување при клевета, обвинетите покажаа дека она што го објавија во смисла како што јас го разбрав, е во суштина вистина. Дојдов до овие заклучоци детално испитувајќи ги 14-те инциденти на кои се повикуваат обвинетите, како и главните размислувања што ги поднесе тужителот сакајќи да ги земам предвид“.

Пресудата следеше по тринеделното сослушување во Кралскиот суд, во јули годинава, кога беа слушнати остри обвинувања од секоја страна во врска со неуспешната врска меѓу Деп и неговата поранешна сопруга – глумицата Амбер Хард.