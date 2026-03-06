Џенифер Лопез и Дејвид Гета се здружија за песната „Save Me Tonight“

Џенифер Лопез и Дејвид Гета објавија заеднички сингл „Save Me Tonight“. Лопез првично ја најави песната химна подготвена за танцување за време на Светскиот музички фестивал „Pride“ минатото лето, како и на нејзината турнеја „Up All Night: Live in 2025“.

Песната е првото ново издание на Лопез откако саундтракот за филмот „Kiss of the Spider Woman“ беше објавен минатата година. Поп-ѕвездата ќе дебитира со песната во живо вечерва, кога ќе ја започне следната фаза од нејзиниот престој во Лас Вегас во Колосеумот. Настапот ќе се емитува истовремено на нејзините канали TikTok Live, Instagram Live и YouTube Live.

Лопез првично го започна својот престој во Вегас во декември. На концертите таа изведуваше разновидна сопствена музика, вклучувајќи хитови како „Jenny From the Block“ и „Let’s Get Loud“. На премиерата таа го пречека и Џа Рул на сцената за две песни, „Ain’t It Funny“ и „I’m Real“. Новата фаза на концерти ќе трае до 28 март.

Резиденцијалните настапи се првите концертни настапи во живо што Лопез ги закажа откако ја откажа нејзината турнеја „This Is Me… Live“ во 2024 година. „Сосема сум скршена од срце и скршена што ве разочарав“, рече таа во тоа време. „Ве молам знајте дека не би го направила ова ако не чувствував дека е апсолутно неопходно. Ветувам дека ќе ви надоместам и сите ќе бидеме повторно заедно. Ве сакам сите многу. До следниот пат…“

Гета неодамна соработуваше со уметници како Сиа и Теди Свимс. Диџејот разговараше со „Ролингстоун“ за својот успех во јануари, велејќи дека има „чиста љубов кон она што го правам“.

„Копнеам по предизвици, излегување од мојата зона на удобност, преземање ризици, преиспитување себеси“, рече Гета. „Да се ​​биде на сцената е дрога. На Ибица, ќе работам на музика наутро, а потоа ќе тестирам песна истата вечер пред илјадници. Ништо не може да се спореди со гледањето како толпата се губи поради идеја родена само неколку часа претходно“.